삼성물산, 2조 2685억 여의도 시범 재건축 수주…‘래미안 소넬리’ 제안

삼성물산이 2조2685억원 규모의 서울 여의도 시범아파트 재건축 사업 시공사로 선정됐다. 새 단지명으로 ‘래미안 소넬리’를 제안하고 한강 조망을 극대화한 주거단지로 조성할 계획이다.

래미안 소넬리 투시도. 삼성물산 제공

19일 삼성물산 건설부문에 따르면 여의도 시범아파트 재건축 사업시행자인 한국자산신탁은 지난 16일 토지 등 소유자 전체회의에서 삼성물산의 시공사 선정 안건을 의결했다. 재건축을 통해 지하 6층∼지상 최고 59층, 18개동, 2480가구 규모의 아파트와 부대복리시설이 들어선다.

1971년 준공된 여의도 시범아파트는 엘리베이터와 중앙난방, 입식 주방 등 당시 새로운 주거 방식을 도입한 대표적인 고층 공동주택이다. 한강과 맞닿아 있고 여의도 업무·상업·문화시설과 인접해 있다.

삼성물산은 시범아파트가 지닌 ‘상징성’을 계승하면서 한강변 입지를 살린 설계를 선보일 계획이라고 밝혔다. 새 단지명으로 제안한 ‘래미안 소넬리(RAEMIAN SonelY)’는 기준을 뜻하는 ‘스탠더드(Standard)’와 유일함을 의미하는 ‘원 앤드 온리(One & Only)’를 합친 이름이다.

삼성물산은 시애틀 중앙도서관과 베이징 CCTV 본사, 서울 리움미술관 등을 설계한 네덜란드 건축그룹 OMA와 손잡았다. 삼성물산 관계자는 “최고 59층 건물 2개동을 중심으로 각 동의 외관에 차이를 두면서도 단지 전체가 조화를 이루는 스카이라인을 구현할 계획”이라고 전했다.

설계에서는 한강 조망을 확보하는 데 중점을 뒀다. 한강 조망 가구는 기존 설계안의 1616가구에서 2032가구로 늘린다. 건물 수를 21개동에서 18개동으로 줄이고 한강 방향으로 재배치한 결과다. 단지 중앙에는 폭 약 90m의 공간을 확보하고 건물 하부에는 최대 15m 높이의 필로티를 적용한다.

삼성물산의 주거모델 ‘넥스트홈’도 적용한다. 이동식 가구와 가변형 벽체 등을 활용해 내부 공간을 변경할 수 있도록 설계했다. 중앙광장은 기존 약 3900평에서 8100평으로 확대하고, 커뮤니티 시설은 9591평 규모로 조성한다. 건물 41층에는 한강 조망이 가능한 스카이브리지와 커뮤니티 시설을 설치할 계획이다.

임철진 삼성물산 주택영업본부장은 “삼성물산이 보유한 역량을 총결집해 미래 주거의 새로운 기준이자 여의도를 대표하는 주거 명작으로 완성하겠다”고 밝혔다.

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