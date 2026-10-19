서울 도심서 달·행성·별 관측한다…시립과학관 ‘별빛축제’

서울시립과학관에서 열리는 ‘2026 별빛축제’에서 시민들이 밤하늘의 달과 행성, 별을 관측하며 우주과학을 체험하고 있다.생성형 AI로 만든 이미지

서울 도심에서 달과 행성, 별을 직접 관측하고 우주과학을 체험할 수 있는 축제가 열린다.

천문·우주 특강과 만들기 체험, 야간 전시 해설에 더해 과학과 예술을 접목한 특별전까지 마련돼 가족 단위 방문객에게 다양한 즐길 거리를 선보인다.

서울시립과학관은 오는 24∼25일 이틀간 ‘2026 별빛축제: 숨은 별을 찾다’를 개최한다고 18일 밝혔다.

축제의 중심 프로그램인 공개관측회는 24일 오후 7시부터 9시까지 서울시립과학관과 노원천문우주과학관이 공동으로 진행한다. 과학관 잔디마당과 옥상, 천문대, 노원천문우주과학관 관측실, 중계문화공원 등에 관측 장비를 설치해 시민들이 가을 밤하늘의 달과 행성, 별을 직접 살펴볼 수 있도록 한다.

축제 기간에는 달의 변화와 달 탐사, 밤하늘 등을 주제로 한 천문·우주 특강과 북토크가 열린다. 별이 빛나는 팔찌와 행성 열쇠고리, 별자리 무드등 만들기 등 가족 단위 방문객이 참여할 수 있는 체험 프로그램도 마련된다.

과학관 전시를 활용한 야간 해설 프로그램 ‘별빛 오디세이’와 모바일 앱을 활용한 미션 프로그램도 운영한다. 과학실험과 사이언스쇼도 함께 진행해 관람객들이 전시 관람과 과학 체험을 함께 즐길 수 있도록 했다.

서울시립과학관 '2026 별빛축제' 포스터. 서울시립과학관

과학과 예술을 결합한 특별전 ‘과학관에 ON 예술가’도 열린다. 24일부터 다음 달 29일까지 진행되는 이번 전시에서는 예술가 4명이 과학관과 협업해 제작한 작품을 선보인다. 햇빛 관측과 돌의 색 등을 주제로 한 워크숍도 진행한다.

강연과 워크숍 등 일부 프로그램은 20일 오전 10시부터 서울시 공공서비스예약 누리집에서 신청할 수 있다. 현장 체험 프로그램은 무료로 참여할 수 있다.

유만선 서울시립과학관장은 “도심에서 별을 보기 어려운 시민들이 가을 밤하늘 아래 우주를 직접 만나고, 예술을 통해 과학을 새롭게 경험하는 시간이 되길 바란다”고 말했다.

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