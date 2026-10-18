[단독] 공론의 장 아닌 갈등 증폭 조회수 경쟁만… ‘1분 도파민 정치’ [2026 국정감사]

“통상 국정감사 질의를 1차 7분, 2차 5분, 3차 3분씩 하게 됩니다. 짧은 시간에 여러 가지 현안을 짚고 화제성까지 가져올 수 있도록 하는 게 보좌진의 능력입니다.”(국회 A보좌관)



“국감 전에 질의서를 만들 때부터 유튜브 쇼츠 제작도 어느 정도 감안하고 준비하는 경우가 많아요. 피감기관장이 답변을 못 한다거나 미리 답변을 가로막는 것까지 시나리오로 만드는 곳도 있습니다.”(국회 B비서관)

2026년도 국회 국정감사가 18일 반환점을 돈 가운데 피감기관들을 겨눈 ‘결정적 한 방’ 없이 개별 의원들이 자극적 발언으로 화제를 모으려는 데만 골몰하고 있다는 지적이 제기되고 있다. 이러한 발언만 발췌·편집한 쇼츠(짧은 영상)가 온라인상에 난무하면서 국회가 제 기능을 못 하는 ‘쇼츠 국감’만 일삼는다는 비판을 면하지 못하게 됐다.

각종 쇼츠 화면 종합

국회 국정감사가 진행되는 동안 보좌진이 휴대폰으로 직접 영상을 촬영하거나 국회 인터넷의사중계시스템을 활용해 1분 안팎의 구간을 낚아챈다. 실시간으로 큼직한 자막과 긴박감을 주는 배경음악을 덧입혀 유튜브 쇼츠를 생산한다. 국감 질의를 준비할 때부터 온라인에서 화제가 될 장면을 계산하고, 질의가 끝나기도 전에 영상을 제작하는 것이 국감장의 새로운 풍경이 됐다.



정부 정책과 예산 집행을 검증해야 할 국감이 충실한 질의와 답변보다 조회 수를 높일 장면을 만드는 데 치중하고 있다는 비판이 나온다. 정치 유튜버들의 전유물로 여겨졌던 ‘쇼츠 국감’에 현역 의원과 정당까지 본격적으로 뛰어들면서 이 같은 우려는 더욱 커지고 있다.



◆의원실도 쇼츠 경쟁… 정당까지 가세



세계일보가 18일 유튜브 데이터 API를 활용해 2024∼2026년 국감 첫 주 쇼츠 영상을 분석한 결과, 공식 채널에 쇼츠를 올린 현역 의원은 2024년 14명(29건), 지난해 8명(12건)에서 올해 38명(74건)으로 급증했다. 의원 공식 채널임을 명시하거나 다른 공식 사회관계망서비스(SNS) 계정을 연결한 경우만 집계했으며 팬덤·가족 운영 채널은 제외했다.



올해 쇼츠를 올린 의원 38명 중 더불어민주당 소속이 24명(63.2%)으로 가장 많았고 국민의힘 8명, 조국혁신당 3명 등이 뒤를 이었다. 선수별로는 초선이 20명으로 절반을 넘었고 재선 5명, 3선 이상 13명이었다.

정당 공식 채널도 쇼츠 제작에 가세했다. 2024년과 지난해에는 집계되지 않았지만 올해는 8건이 확인됐다. 국민의힘TV는 ‘국정감사 하이라이트 증인 출석은 이재명이 와야죠’ 등 4건을, 조국혁신당은 ‘800원 횡령 기사는 해임, 대법원장 카드는 소망?’ 등 3건을 올렸다. 민주당TV도 ‘한동훈 딸 허위 스펙 의혹, 경찰 압색영장 0건’을 게시했다. 민주당TV가 제작한 국감 관련 쇼츠는 실제 3건이지만 나머지 2건은 조사 키워드인 ‘국정감사’나 ‘국감’이 없어 집계에서 제외됐다.



영상 제목에서는 특정 인물에 대한 관심이 두드러졌다. 올해 국감 첫 주 쇼츠 제목에서 가장 많이 언급된 인물은 박진영 대중문화교류위원회 공동위원장(128건)이었다. 조희대 대법원장(107건)과 무소속 한동훈 의원(104건)이 뒤를 이었다. 국감에 등장한 인물의 이름을 앞세운 영상이 쏟아진 것이다.



◆“조직폭력배, 여자 깡패” 등 막말



올해 국감에서도 여야의 정치적 이견이 큰 사안에서는 상대방을 향한 모욕과 조롱이 잇따랐다. 지난 6일 국회 법제사법위원회에서는 조희대 대법원장의 증인선서와 이석 문제를 놓고 충돌하던 중 국민의힘 김태규 의원이 “부엉이바위 진실을 하나 만듭시다”라고 발언했다. 조국혁신당 박은정 의원은 “인간이 되세요”, 민주당 김용민 의원은 “한 번도 사람인 적이 없어”라고 맞받았다.



같은 날 오후 민주당 소속 서영교 법사위원장의 의사진행을 놓고 국민의힘 박형수 의원이 항의하는 과정에서는 “조직폭력배”, “여자 깡패”라는 표현까지 등장했다. 서로를 향해 “쇼츠 조회 수 올리고 후원금 구걸하고 있다”(김용민), “시건방지게”(김태규)라고 비난하는 등 쇼츠 경쟁 자체도 설전의 소재가 됐다.

지난 12일 국회 과학기술정보방송통신위원회에서는 민주당 이정헌 의원이 이재명 대통령 부모 묘소를 찾아 농지법 위반 의혹을 제기한 국민의힘 이진숙 의원을 향해 “국감장에 함께 앉아 있는 것만으로도 치욕스럽다”, “정치의 탈을 쓴 패륜”이라고 비판했다. 이진숙 의원은 자신에 대한 상임위 제척을 요구한 무소속 최혁진 의원을 겨냥해 카메라가 없는 곳에서는 큰소리를 내지 않는다며 보여주기식 호통이라고 맞섰다.



피감기관을 향한 거친 발언도 이어졌다. 같은 날 감사원 국감에서 민주당 박지원 의원은 김영신 감사위원에게 “감사원을 망사원으로 만들었다”, “유병호 꼬붕 아니었나”라고 몰아붙였다. 김 감사위원은 “모욕적”이라며 반발했다.



조진만 덕성여대 교수는 “갈등과 이해관계의 조절이 정치의 기본적인 역할인데, 오히려 정치가 갈등을 증폭시키고 있다”며 “공론장으로서의 국회가 제대로 기능하고 있다고 체감하기 어렵다”고 지적했다. 윤종빈 명지대 정치외교학과 교수도 “삼권분립의 대통령제에서 입법부의 존재 가치를 스스로 무너뜨리고 있다”며 국회의원의 국감 실적 평가 방식이 엄격해져야 한다고 강조했다.

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