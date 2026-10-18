[부고] 유혜희씨 별세 외

▲유혜희씨 별세, 이원상씨(현대로템 RS연구소장·상무) 모친상=18일 경기 광명시 중앙대학교광명병원 발인 20일 오전 5시30분 (02)2610-9472
▲권택인씨 별세, 이종춘씨 배우자상, 이근수·지영·미영씨 모친상, 정애련씨 시모상, 김중건·김민철씨(제너시스BBQ그룹 커뮤니케이션실 상무) 장모상=18일 경기도 안산시 단원구 한도병원 발인 20일 오전 5시30분 (031)485-4422
▲김기숙씨 별세, 이광연(YTN 앵커)·종원씨(BMW파이낸셜서비스코리아 IT 매니저) 모친상, 오용하씨(롯데지주 HR혁신실 상무) 장모상=17일 서울성모병원 발인 20일 오전 9시 (02)2258-5940
▲유영수씨 별세, 조준희(유라클/한국인공지능·소프트웨어산업협회 회장)·광희(티에스 F&B 대표)·정호(SK하이닉스)·은희(피아니스트)·순희씨(전 이랜드월드 CDO) 모친상, 남창호(애리조나 주립대 교수)·김종헌씨(전 한양대 구리병원 정형외과 과장) 장인상, 홍수경씨(전 인헌고 교사) 시모상, 조용환씨(서울대 대학원) 조모상, 김현준씨(스노우플레이크 코리아) 외조모상=18일 서울 성모병원 발인 21일 (02)2258-5940
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