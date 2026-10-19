AI·로봇 결합… 현대차·기아 ‘스마트팩토리’ 전환 속도

“어제 ‘차도의’ 주요 결함에 대해 알려줘.”



담당자가 질문을 던지자 제조 특화 인공지능(AI) 에이전트 ‘폴라리스(POLARIS)’가 ‘차체·도장·의장’ 공정의 결함 분석 결과와 시각화 데이터를 모니터에 즉각 띄웠다. 과거엔 엔지니어가 복잡하게 분산된 시스템을 오가며 직접 데이터를 수집·분석해야 했지만, 이제는 말 한마디로 AI가 정리해 제시한다. 폴라리스는 지난달 울산 전기차(EV) 공장에서 시범 운영을 시작했다.

현대차·기아가 지난 16일 경기 의왕연구소에서 공개한 도어 가니시 자동 장착 기술. 현대차·기아 제공

현대자동차·기아는 19∼21일 의왕연구소에서 ‘이포레스트(E-FOREST) 테크 데이 2026’을 열고 소프트웨어 중심 공장(SDF) 전환을 위한 비전을 제시한다고 18일 밝혔다. 올해로 7회째를 맞은 이번 행사에서는 현대차·기아와 협력사가 개발한 200여건의 스마트팩토리 기술이 전시된다. 지난 16일 미디어데이에서 미리 공개된 기술들은 관심을 끌기에 충분했다.



가상 공간에 실제 공장을 똑같이 구현하는 디지털 트윈 기술 영역에서는 엔비디아와 협업한 ‘아이작 심(ISAAC SIM)’이 활용됐다. 신규 생산 라인을 깔거나 공정을 바꿀 때 가상공간에서 미리 시뮬레이션을 돌려 시행착오를 줄이고 완성도를 높이는 방식이다.



사람 손에 의존하던 고난도 조립 작업에도 AI와 로봇을 결합한 ‘피지컬 AI’가 활용된다. 자동차 문 하단 마감재인 ‘도어 가니시’와 도어 테두리의 고무 패킹인 ‘웨더스트립’ 자동 장착 기술이 대표적이다. 미세 진동기와 센서, 로봇 기술을 활용해 미세한 오차나 부품 이탈 없이 정밀하게 조립함으로써 품질 불량 위험을 최소화했다.



새로운 로봇을 투입할 때 사람이 일일이 동작을 입력해야 했던 번거로움을 없앨 ‘로봇 티칭 자동화’ 기술도 눈길을 사로잡았다. 1700개 이상의 용접점에 대한 이동 경로를 자동으로 분석해 설정하고, 3D 센서로 실제 차체와의 오차를 알아서 보정해 라인 설치 시간과 비용을 대폭 줄였다.



기술마다 시범 운영 단계부터 양산 적용 준비, 초기 개발에 이르기까지 상용화 수준이 다양했다. 현대차·기아는 싱가포르 혁신센터(HMGICS)에서 기술을 우선 검증한 뒤, 미국 HMGMA와 울산 EV 신공장을 거쳐 기존 글로벌 공장으로 SDF 체계를 확대할 계획이다. 나아가 2030년 HMGICS에서 버추얼 기반 자율화 시스템을 고도화하고, 2032년 이후 신공장에 휴머노이드(인간형 로봇)와 전면 자율화 기술을 본격 도입한다는 방침이다.



최영태 현대차·기아 제조솔루션본부 E-FOREST센터장(상무)은 “사람은 더 안전하고 가치 있는 일에 집중하고, 데이터와 AI는 공장을 더 유연하고 지속가능하게 운영하도록 돕는 제조환경을 만드는 것이 목표”라고 강조했다.

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