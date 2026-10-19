韓銀 금통위 22일 기준금리 동결에 무게

상당수 전문가 내달 인상 전망
오는 22일 열리는 한국은행 금융통화위원회에서 기준금리 동결이 점쳐지는 가운데 향후 통화정책 경로와 최종 금리 수준을 두고 어떤 발언이 나올지 눈길이 쏠린다.
18일 금융권에 따르면 상당수 경제 전문가들은 한은이 이달 금리를 연 3.0% 수준으로 동결한 후 11월 인상할 것으로 전망하고 있다. 3연속 인상이라는 이례적 선택을 할 유인이 약하다는 판단이다. 모건스탠리와 한국씨티은행 등 외국계 금융기관도 최근 보고서를 통해 한은이 이달 금리를 동결하되 11월 인상 가능성을 열어두는 매파적 기조를 유지할 것으로 내다봤다.
앞서 한은은 7·8월 연속해서 기준금리를 각각 0.25%포인트씩 올렸다. 8월 금통위 당시 신현송 한은 총재는 ‘호미로 막을 것을 가래로 막는다’는 속담을 인용하며 ‘선제적 인상’임을 강조했다. 이달 12일 국회 재정경제기획위원회 국정감사에서도 신 총재는 연속 인상 효과에 대해 “시간을 벌었다고 생각한다”며 “통화정책 기조를 금리를 올리는 방향으로 다른 주요국보다 조금 일찍 잡았다”고 설명했다.
이 같은 신 총재의 발언과 최근 오름세가 다소 둔화된 시장 금리, 1330원대에서 횡보하는 환율 등을 종합할 때 이달은 한 템포 쉬면서 통화정책의 파급효과를 점검하리라는 것이 시장의 기대다. 다만 물가상승률이 여전히 한은의 목표치(2%)를 웃도는 데다 매월 역대급 수출 실적으로 한은이 우려하는 수요측 물가상승 압력이 커진 것은 변수다. 9월 소비자물가 상승률은 2.9%로 8월(3.1%)보다 둔화됐다. 다만 지난해 8월 SK텔레콤의 통신비 인하로 물가상승이 억제된 기저효과를 감안하면 물가 오름세가 확대됐다는 것이 한은의 판단이다. 한은은 10월 소비자물가 상승률도 3% 내외의 높은 수준을 이어갈 것으로 예상했다.
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