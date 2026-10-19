LED 손목등 차고 남산 가을밤 3㎞ 걷는다…서울시 야간 트레킹

'반짝반짝 남산밤길' 실현 사진. 서울시

서울 남산의 가을밤을 걸으며 야경을 즐기는 야간 트레킹 행사가 열린다.

참가자들은 LED 손목등을 착용하고 남산 일대 약 3㎞ 코스를 걸으며 야간 경관을 감상하고, 인근 상권과 연계한 이벤트에도 참여할 수 있다.

서울시는 오는 21일과 다음 달 21일 오후 7시부터 9시까지 남산 일대에서 야간 트레킹 행사 ‘반짝반짝 남산밤길’을 운영한다고 18일 밝혔다.

행사는 남산골한옥마을 천우각에서 출발해 남산공원길과 잠두봉 포토아일랜드를 거쳐 남산팔각정까지 이어지는 약 3㎞ 코스로 진행된다. 경쟁 없이 각자의 속도에 맞춰 걷는 프로그램으로, 회차별 700명씩 총 1400명이 참여할 수 있다.

참가자에게는 야간 보행을 위한 LED 손목등이 제공된다. 손목등은 어두운 길에서 참가자를 식별하는 데 도움을 주며, 수백 명이 밝힌 빛이 이어지면서 남산의 밤을 수놓는 장관도 연출할 예정이다.

참가 신청은 별도로 받지 않는다. 행사 당일 오후 6시부터 남산골한옥마을 행사장에서 선착순으로 접수하면 된다. 참가자들은 소규모 그룹으로 나뉘어 순차적으로 출발하며, 주요 지점에는 안전요원이 배치된다.

중구의 야간상권 활성화 프로그램인 ‘상생야장’과 연계한 이벤트도 마련된다. 상생야장 방문을 인증한 시민 가운데 20명을 추첨해 모바일 음료 쿠폰을 제공한다.

조성호 서울시 관광체육국장은 “남산의 가을밤을 걸으며 건강과 여유를 함께 누리고, 주변 상권도 찾는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

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