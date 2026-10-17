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강호동 농협회장 “직선제 수용, 감사기구는 독립성 우려”

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세종=현상철 기자 schyun@segye.com

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강호동 농협중앙회장은 16일 농협개혁의 핵심 내용인 중앙회장 선거제도의 조합원 직선제 전환은 수용하되, 외부 감사기구 신설에 대해서는 우려를 표했다.

 

강 회장은 이날 국회 농림축산식품해양수산위원회의 농협중앙회 등에 대한 국정감사에서 “중앙회장 선거 조합원 직선제를 적극 수용하고, 독립이사제 도입과 퇴직자 재취업 제한 등 농협의 자체 대전환 방안을 선제적으로 정관에 반영했다”고 밝혔다.

 

강호동 농협중앙회장이 16일 서울 여의도 국회에서 열린 농림축산식품해양수산위원회의 농업협동조합중앙회 등에 대한 국정감사에 출석해 업무보고를 하고 있다. 뉴스1
강호동 농협중앙회장이 16일 서울 여의도 국회에서 열린 농림축산식품해양수산위원회의 농업협동조합중앙회 등에 대한 국정감사에 출석해 업무보고를 하고 있다. 뉴스1

그는 “지난 3월 이 자리에서 농협의 현안에 대해 사과드리며 뼈를 깎는 쇄신을 약속드렸다”며 “개혁에 더욱 속도를 내 국민의 신뢰를 반드시 회복하겠다”고 강조했다.

 

단, 조합원 직선제 전환에 따른 선거비용 보전은 필요하다는 의견을 밝혔다. 강 회장은 “정치화나 관권 선거가 우려돼 공영선거에 준하는 선거비용을 보전했으면 좋겠다는 의견을 말씀드렸다”며 “국회에서 합의해 절차를 마무리해주시면 그 절차에 준해서 농협도 역할을 하겠다”고 말했다.

 

농협 외부 감사기구 신설에 대해서는 “농협의 자율성과 독립성에 관한 부분이 가장 걱정스러운 게 사실”이라고 우려했다.

 

‘외부 감사기구 설립에 필요한 추가 비용이 얼마냐’는 국민의힘 김용태 의원의 질의에 강 회장은 “1000억~1500억원 정도 발생할 것이라는 이야기를 들었다”며 “감사 인력과 전산 시스템도 새로 구성해야 한다”고 말했다.

 

강 회장은 회장직 사퇴에는 선을 그었다. 강 회장은 ‘회장직 사퇴 후 수사받을 용의가 있느냐’는 조국혁신당 신장식 의원의 질문에 “그건 동의하지 못하겠다”고 답변했다.

 

정부 합동 특별감사반은 지난 3월 농협 특별감사 결과를 발표하고 강 회장 등 농협 간부들의 횡령·금품수수 혐의에 대해 경찰에 수사를 의뢰했다.

 

농협중앙회 비서실 직원이 공금으로 기념품을 구입한 혐의 등으로 구속된 가운데, 이를 지시·공모했거나 방조했느냐는 신 의원의 질의에 강 회장은 “없다”고 답했다.

 

강 회장은 “저로 인한 사법리스크가 1년 넘게 진행되면서 농협 개혁의 물꼬가 된 것 같다”며 “그 부분에 대해서는 제가 문제가 있다면 책임지겠다고 누차 말씀드렸다”고 말했다.


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