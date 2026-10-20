전동킥보드 사고 줄어도 죽음은 멈추지 않았다 [교통이 통하다]

전동킥보드 등 개인형 이동장치(PM)가 일상적인 이동수단으로 자리 잡은 지 수년이 흘렀지만 안전 문제는 풀리지 않은 과제로 남아 있다.

전체 PM 교통사고 건수의 최근 감소와 달리 사망자수는 비슷한 수준으로 나타난 가운데, 다른 차량이나 보행자와 부딪히지 않은 단독사고에서도 사망자가 발생해 이용자들의 각별한 주의가 요구된다.

20일 서울 시내의 한 지하철역 출입구 주변에 공유킥보드가 놓여 있다. 김동환 기자

20일 한국도로교통공단 교통사고분석시스템(TAAS) 자료를 분석한 결과, PM 단독사고는 2023년 269건에서 2024년 231건, 2025년 186건으로 계속 감소했다. 2023년과 비교하면 30.9% 줄었다. 반면 사망자는 2023년 15명에서 2024년 10명으로 감소한 뒤 2025년 11명으로 다시 늘었다.

최근 5년으로 범위를 늘리면 PM 단독사고는 모두 1116건에 사망자는 57명 발생했다. 구체적인 사고 유형별로는 전도·전복이 344건으로 가장 많았고, 충돌 사고는 131건이었다. 전도·전복 사고 사망자는 17명, 충돌 사고 사망자는 11명이다.

앞서 국내에서는 2018년 무렵 공유형 전동킥보드 서비스가 등장해 많은 관심을 받았다.

스마트폰으로 기기를 빌려 목적지 가까운 곳에 반납할 수 있는 서비스는 짧은 거리 이동을 편리하게 해주는 대안으로 기대를 모았다. 대중교통이 닿지 않는 구간 이동을 보완할 수 있다는 점도 장점으로 꼽혔다.

하지만 서비스 확산과 함께 사고 발생 건수가 거듭 증가했다.

한국도로교통공단 등에 따르면 PM 사고는 2017년 117건에서 2018년 225건, 2019년 447건, 2020년 897건, 2021년 1735건으로 늘었다. 2023년에는 무려 2389건까지 증가했다.

편리한 이동수단이라는 기대와 달리 안전 문제와 보행환경을 둘러싼 갈등도 불거졌으며, 버스정류장 인근 등에 기기가 방치됐다는 등의 공유킥보드 관련 민원이 서울에서만 2021년 7월부터 2023년 6월까지 19만여건 접수됐다.

2020년 12월 도로교통법 개정으로 PM 관련 규제가 완화됐지만, 청소년 이용과 안전 문제 우려가 커지면서 2021년 5월 운전면허 요건과 안전모 착용 의무 등이 다시 강화됐다.

전동킥보드를 이용하려면 원동기장치자전거 면허 이상의 운전면허가 있어야 하며, 안전모 착용과 1인 탑승 등 안전수칙도 지켜야 한다. 하지만 무면허 운전과 안전모 미착용, 2인 이상 탑승을 둘러싼 논란은 계속되고 있다.

PM 사고는 이용자뿐 아니라 보행자에게도 피해를 남겼다.

2024년 6월 경기 고양시 일산호수공원에서는 여고생 2명이 함께 탄 전동킥보드가 산책하던 60대 부부를 들이받았다. 사고 9일 만에 아내가 숨졌고 남편도 다쳤다.

당시 학생들은 안전모를 착용하지 않았고 운전면허도 없었던 것으로 조사됐다. PM의 안전 문제가 탑승자 본인의 위험을 넘어 보행자의 생명까지 위협할 수 있음을 보여준 사례다.

2025년 5월16일 서울 서초구 반포 학원가에 킥보드 운행 안내 표지판이 설치되어 있다. 뉴시스

상황이 이렇다 보니 일각에서는 ‘전동킥보드 금지론’이 일었고 서울시 마포구와 서초구 등에서는 ‘킥보드 없는 거리’를 시범 운영해 긍정적인 여론을 얻기도 했다.

PM은 짧은 거리를 편리하게 이동할 수 있는 수단이지만, 이용자의 안전수칙 준수와 보행자 보호, 주차 질서가 뒷받침되지 않으면 사고 위험과 사회적 갈등을 키울 수 있다.

사고 건수가 감소하는 상황에서도 사망자가 일정 수준에서 등락하는 만큼 사고 유형별 원인과 예방 대책을 구체적으로 살펴보는 게 필요하다.

한국도로교통공단은 안전모 등 보호장구 착용, 2인 이상 탑승 금지, 음주 후 운행 금지, 지정된 도로 통행, 교차로 진입 전 감속과 좌우 확인 등 기본 안전수칙과 교통법규 준수를 당부했다.

김희중 한국도로교통공단 이사장은 “운행 중 주변 상황을 충분히 살피고, 안전모 착용 등 기본 안전수칙과 교통법규를 반드시 지켜달라”고 말했다.

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