[경제 단신] 삼성전자 ‘서울디자인위크 2026’ 참가 외

삼성전자 ‘서울디자인위크 2026’ 참가

삼성전자는 25일까지 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 열리는 ‘서울디자인위크 2026’에 참가해 ‘디자인은 사랑의 표현’(사진) 전시를 선보인다고 15일 밝혔다. 이탈리아 출신의 14개 예술팀이 ‘비스포크 AI 패밀리허브’와 ‘갤럭시 Z 폴드8’ 등 삼성전자 제품에서 영감을 얻어 완성한 이번 작품은 인간의 다양성과 개성을 14대의 유기발광다이오드 TV 화면에 담겨 표현했다.

‘모두의 창업’ 2차 9.3대 1… 1만명 선발

중소벤처기업부는 9만3000여명이 몰린 2차 ‘모두의 창업’(포스터)에서 1라운드 진출자 1만명을 선발했다고 15일 밝혔다. 2차 프로젝트는 1차보다 선발 규모를 2배로 늘렸음에도 9.3대 1의 경쟁률을 기록했다. 재도전자가 전체 진출자의 40.4%에 달했다. 2차 1라운드 진출자는 20일 전국 17개 시·도에서 열리는 출범식을 시작으로 본격 창업활동에 나선다. 26일부터 12월14일까지 탈락자를 위한 재도전 멘토링을 운영한다.

배틀그라운드, 럭셔리카 ‘벤틀리’와 협업

FPS(1인칭 슈팅) 게임 ‘배틀그라운드’의 개발사 크래프톤은 럭셔리 자동차 브랜드 ‘벤틀리’와의 협업을 통해 ‘플라잉 스퍼 뮬리너’와 ‘컨티넨탈 GTC 뮬리너’ 등 벤틀리의 대표 라인업을 게임에서 만나볼 수 있는 43.2 업데이트(사진)를 했다고 15일 밝혔다. 게임 내에서 유저들은 벤틀리의 대표 차량들을 직접 몰 수 있고, 벤틀리 차량의 외관과 페인트, 내장, 번호판을 변경할 수 있는 전용 아이템도 선보인다.

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