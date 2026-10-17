세종 ‘애민정신’이 피워낸 우리말의 역사

마음으로 만나는 한글 역사 이야기/ 정재환/ 이윤정 그림/ 함께/ 1만6800원

우리가 날마다 쓰는 한글에는 어떤 역사와 마음이 담겨 있을까. ‘마음으로 만나는 한글 역사 이야기’는 한글의 탄생부터 오늘날의 모습까지를 어린이 눈높이에 맞춰 풀어낸 책이다.



이야기는 세종대왕의 애민 정신에서 출발한다. 백성이 글을 몰라 자신의 생각을 표현하기 어려운 현실을 안타깝게 여긴 세종은 누구나 쉽게 익혀 쓸 수 있는 문자를 만들고자 했다. 한글에는 더 많은 사람이 읽고 쓰며 제 뜻을 펼치기를 바랐던 마음이 담겨 있다.

정재환/ 이윤정 그림/ 함께/ 1만6800원

책은 한글 창제뿐 아니라 한글을 널리 알린 사람들과 일제강점기 우리 말과 글을 지키기 위해 애쓴 이들의 노력도 조명한다. 오늘날 우리가 당연하게 사용하는 한글이 수많은 사람의 헌신으로 이어져 왔음을 일깨운다. 또한 일상에서 생겨나는 새로운 말과 표현을 통해 한글이 시대에 따라 변화하며 살아 숨 쉬는 글자임을 보여준다.



올해는 훈민정음 반포 580주년과 한글날 제정 100주년, 주시경 탄생 150주년이 겹치는 뜻깊은 해다. 책은 어린이에게 한글의 역사를 알려주는 길잡이이자 부모와 함께 우리말의 소중함을 이야기할 기회를 제공한다. 매일 쓰는 글자에 담긴 세종의 뜻과 우리말을 지켜 온 사람들의 노력을 되새기게 한다.

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