명나라 질서를 역이용한 조선의 치밀한 ‘사대외교’

사대의 역설, 조선이 만든-조선의 수사와 의례로 본 새로운 한중관계사/ 왕쓰샹 지음/ 조일수 옮김/ 너머북스/ 3만3000원

왕쓰샹 UCLA 아시아언어학부 교수는 컬럼비아대 김자현 교수의 제자로 ‘조선 왕조의 기원’을 썼다. 한국에도 잘 알려진 존 던컨 교수의 뒤를 이어 북미 한국학을 이끄는 학자로 꼽힌다.



책은 중국과 소통하기 위해 사용했던 수사(언어)와 의례의 방식을 통해 한국과 중국의 관계사를 새롭게 풀어낸다. 저자는 특히 조선의 치밀한 대명 외교가 명나라의 자의식마저 미묘하게 바꿔놓았다고 지적한다. 그동안 부정적으로 평가받아온 ‘사대’ 역시 당대의 관점에서는 조선의 기민하고 능동적인 외교 전략이었다는 해석이다.

왕쓰샹 지음/조일수 옮김/너머북스/3만3000원

왕쓰샹은 조선이 명나라가 ‘도덕적 제국’이라는 신화를 만든 후 스스로를 편입시켰고, 이를 통해 명이 조선의 정치적 온전함을 보장해야 한다는 관념까지 만들어냈다고 설명한다. 조선과 명 사이 200여년 동안 이어진 긴 평화도 조선의 외교적 작업으로 이뤄낸 결과물이라고 평가했다. 적대적이던 신생국 명을 상대로 ‘강대강’으로 맞서기보다 그들이 구축한 제국 질서에 동참해 그 방향을 조선에 유리하게 바꾸는 길을 택했다는 것이다.



송나라 같은 기존 중국식 관행 대신 비한족 왕조 때 외교 관행을 취사 채택한 것이 대표적이다. 표전문 사건과 의례 참월, 왕위 찬탈, 책봉, 여진 정벌 등 외교 현안이 불거질 때마다 조선은 수사와 의례를 통해 명에 이의를 제기하고 협상하며 관계를 만들어갔다. 이를 통해 명을 ‘도덕적 제국’이라는 틀 안에 묶어놓았고, 그 외교 전략은 임진왜란 때 명의 파병이라는 성과로 이어졌다고 해석한다. 왕쓰샹은 파병이야말로 초기 중원과 북방의 위협을 막기 위해 투자했던 15세기 조선 외교의 설계자들로선 예상도 못했던 ‘초과 성과’였다고 강조한다.



책은 양국 사이에 놓인 ‘경계인’의 역할도 비중 있게 다룬다. 언니는 영락제를 따라 순장당하고 자신은 오빠에 의해 선덕제의 후궁이 된 공녀 출신 한계란과 조선 출신 명나라 환관들이 대표적이다. 저자는 한계란은 친정 가족을 원망했을 법하고 비자발적으로 거세당한 환관들 역시 조선에 분노했을 수 있지만, 이들이 실제로는 양국 분쟁 해결을 도우며 관계 형성에 기여했다는 점에 주목한다.

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