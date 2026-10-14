주한미군사령관 “한반도 특임부대로 중·러 등 다층감지”

제이비어 브런슨 주한미군사령관은 한반도 배치가 추진되는 미 다영역특임부대(MDTF)의 임무는 북한뿐 아니라 중국·러시아 등을 포함한 영역에서 감지능력을 다층적으로 구축하기 위한 것이라고 강조했다. 브런슨 사령관이 한반도 MDTF의 구체적 임무와 운용 방안을 공개적으로 설명한 것은 이번이 처음이다.

제이비어 브런슨 주한미군사령관. 청와대통신사진기자단

브런슨 사령관은 13일(현지시간) 워싱턴의 미 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS) 주최 대담에서 “한반도에 적절한 역량을 배치한다는 측면에서 MDTF는 대단히 매력적”이라고 말했다. MDTF는 육·해·공은 물론 우주와 사이버·전자전 등 모든 영역에서 이뤄지는 미 육군의 작전 수행 개념인 ‘다영역 작전’을 수행하는 부대다.



브런슨 사령관은 “우주 등 각 영역에서 필요한 핵심 역량들이 매우 매우 중요하다”며 “이런 자산들을 도입해 한반도의 작전 환경뿐 아니라 더 넓은 주변 환경까지 더 잘 이해하고자 한다”고 설명했다. MDTF의 배치가 북한뿐 아니라 중국·러시아까지 염두에 둔 것임을 시사한 발언이다. “지도에 선 하나만 그어보면 베이징에서 서울까지의 거리를 확인할 수 있다”는 언급도 같은 취지로 풀이된다.



그는 또 MDTF의 다층적 감지체계에서 여러 고도의 유·무인 항공기와 함께 고고도 풍선도 운용될 수 있다면서 “그와 같은 풍선을 비무장지대(DMZ) 인근에 계류시켜 놓는 상황을 상상해보라”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지