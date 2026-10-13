패션부터 상생까지… 목동로데오 축제 주목

서울 양천구가 17일 목동로25길 일대에서 ‘제30회 목동로데오 패션거리 문화축제’를 개최한다. 12일 구에 따르면 올해로 30회를 맞는 이번 축제는 목동로데오 상권의 특색인 패션을 중심으로 공연과 먹거리, 체험을 한자리에서 즐길 수 있는 지역 대표 상권 축제다.



축제의 중심 무대는 ‘목동로데오 런웨이 패션쇼’가 장식한다. 목동로데오 상점가 10개소가 의상을 협찬하고 양천구 홍보모델과 관내 어르신복지센터 시니어모델 등이 무대에 올라 지역 상권의 매력을 알린다.



축제장 곳곳에서는 다채로운 즐길 거리도 만나볼 수 있다. 천연가죽 가방 만들기, 목공예 꽃소반 만들기 등 직접 참여할 수 있는 체험형 프로그램과 함께 거리 공연, 포토존 등이 축제의 재미를 더한다. 올해는 먹거리부스를 20개로 확대했다.



올해 축제는 청년 소상공인의 판로 확대와 지역사랑상품권 홍보 등 ‘소상공인 상생’ 프로그램을 새로 도입해 지역 축제의 의미를 넓혔다. 구 청년 프로그램인 ‘양천 청년 팝업데이’와 연계한 ‘청년팝업존’에서는 청년 창업가가 직접 제품을 선보인다. 또 서울신용보증재단 양천종합지원센터와 함께 ‘찾아가는 소상공인 현장 상담소’를 운영하고 지역사랑상품권 홍보관에서는 양천사랑상품권과 양천땡겨요상품권의 이용방법과 혜택을 알기 쉽게 안내할 예정이다.

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