임종식 교육감 “정책 혁신 통해 2030년까지 경북교육 대전환”

“‘경북교육 2030 대전환’을 중심으로 교육정책 혁신에 적극 나서겠습니다.”

취임 100일을 맞은 임종식(사진) 경북도교육감은 민선 3기 도교육청 공약인 ‘경북교육 대전환’ 초석을 잡는 데 여념이 없다. 관련 계획을 수립한 데 이어 이를 뒷받침할 조직과 예산을 마련하는 중이다. 정책사업 50% 감축을 제시한 임 교육감은 학생·학부모·교직원 설문조사와 부서별 평가를 바탕으로 효과와 호응도가 낮은 사업을 재정비하고 2027년 예산안에 반영했다.



임 교육감은 12일 세계일보와 인터뷰에서 “새 비전은 ‘나의 꿈을 가꾸는 따뜻한 경북교육’이며 교육지표는 ‘나답게·다함께·새롭게’로 제시했다”고 소개했다. 그는 지난 8월4일 정책사업 50% 감축과 함께 ‘뜻대로 꿈대로(大路)’, 사람 중심 AI 교육, 초연결 경북학교, 교육활동보호 전담기구, 경북교육 세계로 등 5대 중점 과제를 확정했다. 경북교육 5대 정책 방향은 △인공지능(AI) 전환 △맞춤성장 △안심학교 △지역상생 △공감행정이다. 학생의 진로와 성장을 지원하는 ‘꿈 펀드’도 추진한다.



임 교육감은 AI 시대에도 사람 중심의 전환이 필요하다고 본다. 지난 7월15일 통합 로그인과 AI 에이전트 등을 활용하는 ‘사람 중심 AI 대전환’ 계획을 발표한 배경이다. 도교육청은 AI 윤리·인성 교육과 인공지능교육관, AI 교육 클러스터 조성을 추진하고 AI 교육 혁신 지원단 130명을 구성했다. 학교 간 교육격차 완화도 임 교육감의 주된 목표 중 하나다. 임 교육감은 “지난 7월24일 학교 간 교육격차를 줄이고 교육자원을 공유하는 ‘초연결 경북학교’ 비전을 발표했다”며 “공동 교육과정과 이음 스튜디오, 이음 교사제, 경북온라인학교 내실화를 통해 학생들의 과목 선택권을 넓히는 게 주된 목표”라고 말했다.



임 교육감은 “앞으로 정책사업 감축의 실효성 확보와 AI 교육 확대, 안정적인 교육재정 마련이 주요 과제로 2027년부터 2030년까지 단계적으로 대전환을 추진할 것”이라고 말했다.

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