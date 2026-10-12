‘대홍수’ 네팔에서 한 달여 만에 또 돌발 홍수… 최소 5명 실종

7000여명에 달하는 인명의 사망과 실종을 초래한 대홍수가 일어났던 네팔에서 약 한달 반만에 또다시 돌발 홍수가 발생해 최소 5명이 실종됐다.

11일(현지시간) 네팔 국가재난위험경감·관리청 등 당국에 따르면 이날 오전 5시55분쯤 네팔 중부 간다키주 고르카 지역을 흐르는 부디 간다키강 수위가 평소보다 8.4m 급상승하는 등 강물이 크게 불어났다. 강을 따라 급류가 주변 지역을 덮쳐 지금까지 주민 5명이 실종됐고 주택 10여채등이 유실됐다. 또 다리 4개, 통신탑 2개, 전신주 50개, 현지 수력발전소 건설 장비등이 부서졌다.

11일(현지시간) 네팔 중부 간다키주 고르카 지역에서 홍수로 범람한 부디 간다키강의 급류에 주변 주택 등이 휩쓸려나가는 모습. AFP연합뉴스

홍수 신고를 접수한 현지 당국은 주변 지역 주민에게 문자메시지(SMS) 약 20만건을 보내 즉시 대피하도록 안내했다. 이에 따라 주민 수백명이 안전한 곳으로 피신했다. 육군 당국은 또 헬기 4대를 투입해 여러 곳에 고립된 주민 40여명을 구조했다.

이날 홍수는 고르카 지역 춤누브리 마을에서 산사태로 생긴 ‘자연 댐’이 부디 간다키강을 일시적으로 막았다가 이후 무너지면서 발생한 것으로 보인다고 당국은 설명했다. 사회관계망서비스(SNS)에 퍼진 영상에는 토사 등이 섞여 불어난 급류에 마을과 다리가 휩쓸려 내려가는 모습이 담겼다.

앞서 지난 8월26일 네팔과 중국 국경의 히말라야 산악지대에서 발생한 대홍수로 양국에서 최소 1497명이 사망, 5804명이 실종됐다.

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