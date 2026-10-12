500대로 늘린다는 자율주행버스… 2025년 심야 탑승객 64%나 줄었다

서울시가 2023년 12월 세계 최초로 도입한 심야 자율주행버스 ‘A21’의 지난해 탑승객이 전년보다 64% 감소한 것으로 나타났다. 같은 기간 운행거리도 46% 줄었지만 기술발전지원금은 4.6배로 늘었다. 시가 2030년까지 자율주행 시내버스 500대를 도입하겠다고 밝힌 만큼 노선 확대에 앞서 기존 사업의 이용 수요와 운영 성과, 안전성을 평가할 기준을 마련해야 한다는 지적이 나온다.



11일 국회 국토교통위원회 소속 더불어민주당 모경종 의원실이 서울시에서 제출받은 자료를 보면 A21 탑승객은 2024년 2만2896명에서 지난해 8178명으로 줄었다. 운행횟수는 1410회에서 693회로, 운행거리는 2만3537㎞에서 1만2678㎞로 감소했다. 운행 1회당 평균 탑승객도 16.2명에서 11.8명으로 줄었다.

A21 운행 대수는 2024년까지 예비차를 포함해 3대였지만 지난해 1월부터 2대로 줄었다.



다만 시는 승객이 줄어 차량을 감축한 것은 아니라고 설명했다. 시 관계자는 이날 통화에서 “자율주행차는 보통 5년 정도 사용할 수 있는데 차량 사용 기간이 지나 운행 대수를 줄였다”며 “운행 횟수가 줄면서 승객도 감소했고 배차 간격이 길어진 점도 영향을 준 것으로 보인다”고 말했다. A21은 차량 임시운행허가 재발급 문제로 올해 7월부터 운행을 일시 중단한 상태다.

탑승객과 운행거리가 줄었지만 기술발전지원금은 늘었다. A21에 지급한 지원금은 2024년 4200만원에서 지난해 1억9500만원으로 4.6배 수준으로 증가했다. 의원실이 확보한 지급기준표를 보면 기본지원금은 월 운행 일수와 하루 서비스 시간·운행 거리 등을 기준으로 산정되며 이용객 수는 지급 기준에 포함되지 않는다.



지원금 증가 이유에 대해 시 관계자는 “지난해까지는 탑승객 수를 반영한 인센티브를 지급했지만 올해부터는 기술력 향상과 시민 수용성을 높이는 데 중점을 두도록 지원 방식을 바꾸고 있다”고 설명했다.



서울 시내 자율주행버스·마을버스·셔틀·택시에서는 2022년부터 올해 8월까지 총 38건의 사고가 발생했다. 청계천 자율주행셔틀에서 10건, 동대문 자율주행 마을버스와 강남 자율주행택시에서 각각 6건 등이 보고됐다. 이 가운데 16건은 수동 운행 중 발생했으며 자율 운행 중 사고에도 상대 차량 과실인 경우가 포함됐다. 17건은 자율주행자동차 사고조사위원회에서 원인을 조사하고 있다. 시는 업체들이 영업비밀과 기술 노출을 우려해 자료 제공에 동의하지 않았다며 안전요원의 수동 전환 건수와 시스템 오작동 건수를 제출하지 않았다.



모경종 의원은 “앞으로 더 많은 자율주행버스에 시민을 태우려면 지금 달리는 자율주행버스가 얼마나 안전한지부터 보여 줘야 한다”며 “영업비밀을 이유로 안전 정보를 공개하지 않으면 시민의 신뢰도 쌓이지 않는다”고 지적했다.



이어 “노선별 사고와 수동 전환 건수를 정기적으로 공개하고 지원금 기준에도 안전 지표를 넣을 필요가 있다”며 “자율주행버스를 시민이 안심하고 탈 수 있을 때까지 제도적으로 뒷받침하겠다”고 말했다.

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