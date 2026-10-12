구로, 천왕근린공원에 1000㎡ 규모 체육시설 조성

서울 구로구가 천왕산 자락에 자리한 천왕근린공원에 농구장(사진)을 비롯한 각종 체육 시설을 조성했다.



구는 청소년과 지역 주민들을 위해 천왕근린공원에 약 1000㎡ 규모의 체육 공간을 만들었다고 11일 밝혔다.



체육 공간엔 농구장 1면과 운동기구 12개, 그늘막과 벤치가 설치됐다. 농구장은 청소년 농구 등 생활 체육 활동을 위한 공간으로 활용될 예정이다. 구는 기존 블록 포장을 교체하고 노후 시설물을 철거해 공원 이용 환경도 개선했다.



앞서 구는 지난해 12월 특별교부세 7억원을 교부받아 올해 1월 청소년 체육 시설 조성 사업 추진 계획을 수립하고 설계 용역을 진행했다. 이어 주민 설명회를 통해 사업 내용을 주민들과 공유하고 주민 의견을 들은 뒤 설계와 공사를 거쳐 최근 사업을 마무리했다.



장인홍 구로구청장은 “천왕근린공원에 청소년과 주민들이 편리하게 이용할 수 있는 체육 공간을 새롭게 조성했다”면서 “앞으로도 생활 가까이에서 건강하게 여가를 즐길 수 있는 환경을 확충해 나가겠다”고 말했다.

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