삼바 노조 또 파업 예고… 글로벌 수주전 발목 잡나

글로벌 바이오 위탁개발생산(CDMO) 시장에서 수주 확대에 나선 삼성바이오로직스가 노동조합의 강경 행보에 부딪혔다. 노조가 2차 전면파업을 예고한 데 이어 유상증자 재검토 및 삼성전자와의 단체교섭 요구 등 경영 침해성 행태를 노골화하면서 CDMO업계에선 노조의 강경행보가 글로벌 수주전에 찬물을 끼얹고 있다는 비판이 나온다.



11일 업계에 따르면 삼성바이오로직스는 현재 글로벌 수주전에 전사적 역량을 쏟고 있다. 삼성바이오로직스는 지난 6∼8일 이탈리아 밀라노 ‘CPHI 밀란 2026’을 시작으로, 일본 요코하마 ‘바이오 재팬’, 미국 샌디에이고 ‘월드 ADC’, 서울 ‘바이오플러스·인터펙스 코리아 2026’ 등 주요 국제 행사에 잇달아 출격하며 글로벌 빅파마 유치에 총력을 기울이고 있다.



하지만 삼성바이오로직스가 영토 확장에 힘을 쏟는 사이 내부에선 2차 파업의 위기가 고조되고 있다. 삼성바이오로직스 상생노동조합은 지난 1일 열린 3차 사후조정이 결렬되자 이튿날 ‘투쟁지침 2호’를 배포하고 26일부터 3주간 2차 전면파업에 돌입하기로 했다. 지난 5월 닷새간 단행된 1차 파업 이후 약 6개월 만의 셧다운 예고다.



업계에서는 노조의 이 같은 행보가 회사의 수주 경쟁력에 결정적 악재로 작용하고 있다고 본다. 현재 삼성바이오로직스의 노사 간 간극은 임금 협상 수준을 넘어섰다. 사측은 대내외 불확실성 속에서도 기본급 6.2% 인상과 일시금 지급 등을 제시하며 접점을 찾으려 했지만, 노조는 기본급 9.5% 인상과 전년도 영업이익 15% 성과급 지급이라는 기존 요구를 고수하고 있다. 노조의 경영 개입도 논란이다. 노조는 지난 7일 한국거래소와 금융감독원에 유상증자 청약 일정 보류와 재검토를 요구했다. 이어 근로계약의 당사자도 아닌 2대 주주 삼성전자를 상대로 “인사·보상에 실질적 지배력이 있다”며 단체교섭을 요구하고 나섰다.



삼성바이오로직스는 지난 5월 1차 파업 당시 약 1500억원 규모의 생산 차질 손실을 본 것으로 추산된다. 이는 3분기 실적에 고스란히 반영될 전망이다. 3주간의 2차 전면파업이 현실화될 경우 손실 규모는 수천억원대로 불어날 수밖에 없다.



단기 재무 손실보다 더 치명적인 것은 ‘글로벌 수주 절벽’이다. 항암제 등 바이오의약품은 환자 생명과 직결돼 단 며칠의 생산 지연도 용납되지 않는다. 글로벌 빅파마들이 CDMO 파트너를 선정할 때 가장 엄격하게 따지는 조건 역시 공장의 무중단 가동과 ‘공급망 안정성’이다. 매년 파업이나 가동 중단 위험이 도사린 기업에 수조원대 물량을 맡길 고객사는 없다는 것이 업계의 공통된 시각이다.



업계의 한 관계자는 “노사 갈등이 장기화돼 공장 가동 리스크가 부각될수록 글로벌 경쟁사들만 반사이익을 챙기게 되고, 삼성바이오로직스는 수년간 공들여 쌓아온 K바이오 초격차 지위를 잃어버릴 수 있다”고 했다.

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