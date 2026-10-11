'오디세이' 1383억 벌었다…'아바타2' 제치고 역대 외화 매출 1위

크리스토퍼 놀런 감독의 '오디세이'가 역대 국내 개봉 외화 매출액 1위에 올랐다.

11일 영화관입장권 통합전산망에 따르면 '오디세이'는 전날 기준 누적 매출액 1383억5230만2350원을 기록했다

이는 2022년 개봉한 '아바타: 물의 길'이 세운 기록(약 1379억원)을 넘어선 수치로, 4년 만에 국내 외화 최고 매출 기록을 갈아치웠다.

'오디세이'는 '아바타'(약 1252억원), '어벤져스: 엔드게임'(약 1224억 원), '겨울왕국 2'(약 1150억 원) 등 국내 극장가에서 흥행한 주요 외화들의 매출 기록도 모두 넘어섰다.

'오디세이'는 호메로스의 서사시 '오디세이아'를 바탕으로 트로이 전쟁을 마친 오디세우스가 고향 이타카로 돌아가는 여정을 그린 작품이다.

맷 데이먼이 주인공 오디세우스 역을 맡았으며 앤 해서웨이, 톰 홀랜드, 젠데이아, 로버트 패틴슨, 샤를리즈 테론, 루피타 뇽오 등 할리우드 정상급 배우들이 대거 출연했다.

영화는 지난 8월5일 개봉해 올해 첫 외화 1000만 관객을 달성한 데 이어 누적 관객 수 1200만명을 돌파했다.

장편영화 최초로 전 분량을 아이맥스(IMAX) 필름 카메라로 촬영해 개봉 당시 아이멕스 등 특별관을 중심으로 치열한 예매 경쟁을 일으켰다. 일반 상영관보다 관람료가 높은 특별관의 흥행이 매출을 끌어올리는 요인으로 작용했다.

<뉴시스>

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