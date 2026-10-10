한·일 종교인들, 순국선열 추모하며 화해·상생 다짐

한국과 일본의 종교계 인사와 시민들이 한자리에 모여 일제강점기 조국의 독립을 위해 희생한 순국선열을 추모하고, 과거사에 대한 성찰과 양국의 화해·상생을 다짐했다.

‘제26회 순국선열 정신 선양대회 및 한·일 합동 위령제’가 10일 서울 서대문독립공원 순국선열추념탑 앞에서 열렸다. ‘진정한 평화는 과거에 대한 참회와 용서 그리고 화해’를 주제로 열린 위령제에는 한·일 종교계 지도자와 정관계 인사, 시민 등 350여 명이 참석했다.

10일 서울 서대문독립공원 순국선열추념탑 앞에서 열린 ‘제26회 순국선열 정신 선양대회 및 한·일 합동 위령제’ 참석자들이 기념촬영을 하고 있다.

이날 행사는 순국선열 정신 선양대회 및 한·일 합동 위령제 실행위원회가 주최하고, 한국종교협의회와 명학다문화애국회, 남북통일을 기원하는 일본인회, 예수사랑세계선교회가 공동 주관했다. 국가보훈부와 세계일보, 대한민국순국선열유족회, 한·일 터널실현 구마모토현민회의가 후원했다.

양종은 대한민국기독교성직자협의회(KCLC) 국제위원장이 사회를 맡은 행사는 선정고등학교 ‘천도락’과 성악가 나카오 유카리의 식전 공연에 이어 국민의례와 묵념, 각계 대표 헌화, 홍윤종 한국종교협의회 회장의 고천문(告天文) 낭독 순으로 진행됐다.

홍 회장은 고천문에서 “한국과 일본의 후손들이 서로의 상처를 이해하고 보듬으며 진정한 성찰과 용서, 화해와 상생의 길을 함께 열어가고자 한다”며 “모든 종교가 평화를 향한 한 길에서 만나고 한·일 양국이 화해와 상생으로 하나 되어 한반도의 평화통일과 세계평화가 이루어지길 간절히 소망한다”고 밝혔다.

홍윤종 한국종교협의회 회장이 순국선열을 추모하고 한·일 양국의 화해와 평화를 기원하는 고천문을 낭독하고 있다.

이어 양국 종교계 대표들이 각자의 신앙 전통에 따라 순국선열을 추모하고 평화를 기원했다. 한국불교태고종 칠봉사 주지 진원 스님은 순국선열의 극락왕생과 양국의 화합을 발원하며 반야심경을 독송했다. 창신교회 최길춘 목사는 과거의 역사를 진실하게 성찰하고 다음 세대에 사랑과 화해, 평화를 물려주기를 기도했다.

한국불교태고종 칠봉사 주지 진원 스님이 순국선열의 극락왕생과 한·일 양국의 화합을 기원하고 있다.

일본에서는 신도전승원 미즈마 이치타로 대표이사, 비주얼 퍼포머 세이렌(토키히로 신고), 조도신슈 사이후쿠지 주지 우라타 란코, 텐보우신토우 헤이세이쿄 주지 후쿠이 이츠코가 위령 기원을 올렸다.

박운기 서대문구청장은 “이번 위령제가 과거의 아픔을 치유하고 종교와 국경을 넘어 미래로 함께 나아가는 뜻깊은 계기가 되길 바란다”며 참석자들을 환영했다.

서진우 KCLC 공동의장은 “화해는 역사를 잊는 것이 아니라, 역사를 바르게 기억하면서 미움과 갈등을 넘어 평화를 선택하는 데서 시작된다”며 양국의 상생을 강조했다.

사토 미도리 남북통일을 기원하는 일본인회 회장은 순국선열의 희생을 되새기며 자신의 삶을 돌아보게 된다고 밝혔다. 일본에서 자비로 참석한 이들에게 감사를 전하고, 이번 만남을 계기로 양국 시민들이 평화로운 미래를 향해 함께 나아가기를 바랐다.

이동일 대한민국순국선열유족회 회장은 일본인 참석자들이 오랜 기간 보여준 진심 어린 사죄를 유족들을 대표해 받아들인다고 밝혔다. 이어 2028년 3월 준공을 목표로 건립 중인 순국선열 추모관을 소개하며 양국이 동아시아와 세계평화에 함께 기여하자고 당부했다.

이날 ‘사랑의 쌀 전달식’도 마련됐다. 사토 미도리 회장은 일본에서 보내온 쌀화환을 이동일 대한민국순국선열유족회 회장에게 전달했으며, 홍윤종 회장은 홍인명 한국다문화평화연합 회장에게 쌀을 전달했다. 국경과 문화를 넘어 나눔과 상생을 실천하자는 취지다.

한·일 합동 위령제에서 열린 ‘사랑의 쌀 전달식’ 참석자들이 기념촬영을 하고 있다.

추념사에 나선 옥윤호 세계평화통일가정연합 서울북부 교구장은 순국선열의 멸사봉공과 위국헌신 정신을 기리고, 문선명·한학자 총재가 강조해 온 ‘위하여 사는 삶’의 가르침을 소개했다. 옥 교구장은 “한국과 일본이 함께 위령제를 올리는 것은 아픈 과거를 덮자는 것이 아니다”라며 역사적 아픔을 정직하게 마주하고 참된 화해의 길을 열어가야 한다고 강조했다.

헌사에서는 한국불교태고종 총무원장 상진 스님과 유교 강희원 회장 등이 역사에 대한 성찰과 종교 간 협력을 통한 평화 실천을 당부했다. 한국이슬람교 김동억 이사장, 도노미 이사오 전 구마모토시의회 의장, 미즈마 이치타로 신도전승원 대표이사도 뜻을 함께했다.

추모공연에서는 성악가 사카다 야스코의 노래와 서유정 작가의 기춤이 펼쳐졌다. 이어 선정고등학교 일본 유학생 마키타 아이리의 소감 발표, 남북통일을 기원하는 일본인회의 ‘화합의 노래’, 이창구 대종교 위원장의 선창에 따른 만세삼창과 기념촬영으로 행사를 마무리했다.

주최 측에 따르면 이 행사는 2001년 한·일 양국 시민들의 자발적인 교류에서 시작돼 올해 26회를 맞았다. 순국선열의 희생을 기리고 과거사에 대한 성찰과 화해를 통해 양국의 우호를 다져온 민간 교류 행사다. 이러한 노력을 인정받아 2013년 국가보훈처 표창을 받았으며, 2017년부터는 국가보훈처(현 국가보훈부)의 후원 명칭을 사용해 행사를 이어오고 있다.

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