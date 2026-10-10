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[속보] 민주당 ‘셀프 무혐의’ 맹공에…한동훈 “저작권 의혹은 망상, 덮을 게 없다”

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김동환 기자 kimcharr@segye.com

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민주 “장관 시절 딸 수사공조 반려” vs 한동훈 “승낙받은 사안…김민석 지시 결과 초라”
여야 공방 속 한동훈 의원 미주 국정감사 출국 예정

더불어민주당이 무소속 한동훈 의원 딸의 스펙 관련 의혹을 고리로 수사 개입 의혹을 제기하자, 한 의원이 이를 정면으로 반박하며 맞불을 놓았다.

무소속 한동훈 의원이 민주당의 ‘딸 허위 스펙’ 의혹 제기에 대해 “민주당의 망상”이라며 강력히 반박했다. 뉴스1
무소속 한동훈 의원이 민주당의 ‘딸 허위 스펙’ 의혹 제기에 대해 “민주당의 망상”이라며 강력히 반박했다. 뉴스1

 

더불어민주당 박성준 수석대변인은 10일 논평을 통해 한 의원이 법무부 장관으로 재직하던 2022년 당시 경찰이 딸 관련 의혹 수사를 위해 요청한 국제사법공조를 검찰이 반려했다며 “한 의원이 딸 사건을 덮었나”라고 의혹을 제기했다. 이어 이주희 원내대변인과 조계원 대변인 역시 연이어 논평을 내고, 장관 재직 당시 이해충돌 신고나 회피 신청 여부를 밝히라며 공세의 수위를 높였다.

 

이에 대해 한동훈 의원은 같은 날 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 즉각 반발했다. 한 의원은 민주당이 제기한 이른바 ‘0.99달러 저작권’ 의혹을 언급하며 “민주당이 한동훈 잡겠다고 떼거지로 덤볐던 소위 ‘0.99달러 저작권’ 마타도어는 외국인 저작권자로부터 ‘승낙’까지 받은 사안입니다”라고 일축했다.

 

한 의원은 수사 무마나 외압 주장에 대해서도 강하게 부정했다. 그는 인사청문회 당시 민주당 측의 고발이 있었으나 문제 될 것이 전혀 없었다며 “‘민주당의 망상’입니다. 그러니 덮니 마니 할 게 없습니다”라고 강조했다.

 

한 의원은 야권 공세의 배후로 김민석 민주당 대표를 직접 겨냥했다. 한 의원은 과거 김 대표 관련 자금 수수 의혹을 언급하며 “‘9억2000만원’ 받은 김민석 민주당 대표의 오직(only) ‘한동훈 out’, ‘한동훈 file’ 수첩 지시에 따라 민주당 정권이 단체로 개떼처럼 달려든 결과가 참 초라하고 한심합니다”라고 강력히 비판했다.

 

한편 한 의원은 글 말미에서 내일부터 시작되는 미국 등 미주 지역 국정감사 일정에 참석해 의정 활동을 이어가겠다는 계획을 밝혔다.


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