아이파크현대산업개발, 삼성물산과 용산 숙대입구역세권 재개발 조경 특화 협약

IPARK현대산업개발이 삼성물산 리조트부문과 손잡고 서울 용산 숙대입구역세권 재개발사업의 조경 특화에 나선다.

IPARK현대산업개발이 용산 숙대입구역세권 재개발 사업의 조경 차별화를 위해 삼성물산 리조트 부문과 업무협약(MOU)을 체결했다. IPARK현대산업개발 제공

IPARK현대산업개발은 10일 삼성물산 리조트부문과 숙대입구역세권 장기전세주택 도시정비형 재개발사업의 조경 특화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약에 따라 양사는 단지 내 정원과 휴게공간을 연계하고, 주거동과 커뮤니티시설을 오가는 동선에서도 자연을 접할 수 있도록 조경 공간을 조성할 계획이다. IPARK현대산업개발의 개발 역량과 삼성물산 리조트부문의 조경 전문성을 결합해 단지의 상품성을 높인다는 구상이다.

해당 사업은 서울 용산구 갈월동 52-6번지 일원에 지하 6층~지상 최고 40층, 5개 동, 900가구와 부대복리시설을 조성하는 정비사업이다. 공사비는 약 5500억원이다. 지난 8일 진행된 1차 시공사 선정 입찰에는 IPARK현대산업개발만 참여해 유찰됐다.

IPARK현대산업개발 관계자는 “용산에서 입증된 개발 역량과 삼성물산 리조트부문의 조경 전문성을 결합해 리조트형 자연환경을 갖춘 용산의 랜드마크를 조성하겠다”고 말했다.

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