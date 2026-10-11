김장철 새우젓 15% 싸게…마포나루 축제 16일 개막 [지금 우리 동네는]

김장철을 앞두고 전국 각지의 새우젓을 시중가보다 10∼15% 저렴한 가격에 살 수 있는 장이 서울 마포에서 열린다.

마포구는 16일부터 18일까지 월드컵공원 평화광장에서 ‘제19회 마포나루 새우젓축제’를 개최한다고 9일 밝혔다.

제14회 마포나루 새우젓축제에서 사또 분장을 한 유동균 구청장이 새우젓을 감별하고 있다. 마포구 제공

구에 따르면 축제의 핵심인 새우젓 판매 부스 12곳에서는 강경·광천·신안·부안·소래에서 육젓, 오젓, 추젓 등을 입맛과 용도에 맞게 고를 수 있다. 판매 가격은 시중보다 10~15% 저렴하다.

구와 자매결연을 맺은 고창·신안·예천·남해·청양·옹진 등의 지역 농협이 참여하는 특산물 장터 14곳도 운영한다.

먹거리 장터에는 모두 12개 부스가 들어선다. 올해 신설된 새우푸드 부스에서는 새우파스타, 새우볶음밥 등 새우를 활용한 요리를 맛볼 수 있다. 다른 먹거리부스에서는 바비큐와 잔치국수, 빈대떡 등을 판매한다.

새우젓 판매부스. 마포구 제공

새우를 활용한 체험 프로그램도 다양하다. 16일에는 ‘외국인과 함께하는 새우젓 김장 담그기’, 17일에는 요리연구가 이혜정과 함께하는 ‘빅마마와 19m 새우김밥 말기!’가 진행된다. 마지막 날에는 선착순으로 200명을 모집해 김치와 돼지고기를 즐길 수 있는 ‘돼·새·김 보쌈잔치’가 열린다. 새우잡기와 새우젓 담그기, 새우젓 경매 체험은 축제 기간 상설 운영된다.

올해 새우젓축제는 조선시대 전국의 새우젓과 각종 물자가 모이던 마포나루의 역사적 의미를 되살렸다. 슬로건은 ‘새우젓좀 맛보구가! 준비했어 마포구가!’이다.

마포나루 새우젓축제 사또행렬. 마포구 제공

축제는 새우젓을 맞이하는 ‘사또행차’로 막을 올린다. 구청 광장부터 월드컵공원 평화광장까지 이어지는 행렬에는 사또 분장을 한 유동균 구청장을 비롯해 취타대, 풍물패, 보부상, 지역주민 등 200여명이 참여한다. 행렬이 평화광장 수변무대에 도착하면 새우젓을 실은 황포돛배가 입항하고 개장식이 열린다. 국악인 박애리의 축원 덕담 판소리와 마당놀이도 이어진다.

새우젓을 사려는 사람들로 인산인해를 이루고 있는 모습. 마포구 제공

공연도 축제 기간 이어진다. 첫날 개막공연에는 가수 정동하와 홍경민 밴드, 알리, 마야 등이 무대에 오르고, 둘째 날에는 ‘전국 엄마아빠 노래자랑’이 열린다. 마지막 날에는 가수 박현빈, 홍진영 등이 나서는 폐막공연에 이어 불꽃놀이와 레이져쇼로 축제의 막을 내린다.

유 구청장은 “우수한 새우젓과 다채로운 먹거리, 볼거리, 즐길 거리를 최선을 다해 준비한 만큼 많은 분들이 찾아와 축제를 빛내주시길 바란다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지