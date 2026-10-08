“춤은 몸을 통해 세계를 탐구하는 예술”

“몸은 이 세상을 만나고 경험하고, 이 세상의 변화를 가장 먼저 통과하는 존재라고 생각합니다. 현대무용은 특정한 움직임의 양식이나 장르에 머무는 것이 아니라 동시대의 몸을 통해 인간과 사회, 세계를 탐구하는 예술이라고 생각합니다.”

앞으로 3년간 국립현대무용단을 이끌 차진엽(사진) 신임 단장 겸 예술감독이 ‘몸으로 시대를 묻고 춤으로 사람과 세계를 움직인다’를 새 청사진으로 제시했다.



지난 5월 임명된 차 단장은 7일 서울 서초구 국립예술단체 연습동에서 열린 취임 후 첫 기자간담회에서 “우리는 지금 아주 빠르게 변화하는 시대에 살고 있다”며 인공지능(AI)과 디지털 기술로 가속화된 환경에서 몸이 오히려 멀어지고 있을지 모른다고 짚었다. 그러면서 “현대무용이라는 장르가 지금 시대에 매우 중요한 역할을 할 것”이라고 말했다. 몸을 질문하는 존재로 규정한 차 단장은 춤은 그 질문을 작품으로 만들어 관객과 사회가 함께 감각할 수 있는 경험으로 확장하는 일이라고 강조했다.



차 단장은 한국예술종합학교 무용원을 거쳐 영국 런던 컨템퍼러리댄스스쿨을 졸업했다. 이후 영국과 네덜란드 등지에서 무용수로 활약하다가 국내외 국립, 민간단체에서 창작활동을 이어온 현대무용가다. 평창동계올림픽 개폐회식 안무감독(2018), 서울도시건축비엔날레 개폐회식 예술감독(2021) 등을 역임했다.



차 단장은 국립현대무용단의 현재를 어떻게 평가하느냐는 질문에 “그동안 쌓여온 자산이 잘 축적되지 못해 국립현대무용단의 정체성이 조금 부실하지 않았나 하는 판단을 했다”며 “앞으로 3년 동안은 국립현대무용단의 두께를 두껍게 하고 싶다”고 설명했다.



차 단장은 또 ‘관객층을 넓히기 위해 세계적으로 널리 인정받는 유명 무용단의 작품을 선보일 계획이 있느냐’는 물음에 “(국내 무대에) 빅 네임이 들어왔을 때 박탈감이 들었던 기억이 있다”며 “수익 사업을 하는 단체가 아니기 때문에 관객 수보다는 현대무용의 본질적 의미를 잘 전달하고 싶다는 생각이 크다. 국내의 실력 있는 창작자들을 발굴하는 게 무용단이 해야 할 일”이라고 답했다.

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