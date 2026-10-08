위성곤 제주지사 “G20 정상회의·공공기관 제주 유치 사활” [민선 9기 출범 100일]

위성곤(사진) 제주도지사는 7일 “2028년 G20(주요 20개국) 정상회의 개최도시가 공정하게 선정되기를 바란다”고 말했다.



위 지사는 이날 취임 100일 기자회견에서 현재 역점적으로 추진할 과제로 2차 공공기관 이전과 2028년 G20 정상회의 제주 유치 등을 꼽으면서 “G20 개최지는 정권의 나눠주기식 형태가 아니라 우리가 준비한 만큼 대접받고 공정하게 평가돼야 한다”고 강조했다.



2차 공공기관 이전과 관련해 한국마사회와 한국공항공사, 한국에너지기술평가원을 주요 유치 대상으로 제시한 위 지사는 “G20 정상회의와 글로벌 AI(인공지능) 허브라는 미래의 성장축을 제주로 유치할 수 있도록 도정의 모든 역량을 하나로 모으겠다”며 “제주의 체질을 바꿀 2차 공공기관 이전 유치전에도 사활을 걸겠다”고 밝혔다.



G20 정상회의 유치에 대해서는 과거 한미·한일·한중일 정상회담 개최 경험과 특급호텔 21곳, 컨벤션시설, 섬이라는 지리적 특성에 따른 안전성 등을 제주의 강점으로 꼽았다.



위 지사는 “대통령께서도 수도권이 아니라 지방에서 개최됐으면 하는 바람을 공식적인 회의 자리에서 말씀했다”며 “그런 방향으로 결정돼야 한다고 생각하고 강력하게 추진해 나가겠다”고 말했다.



위 지사는 제주 제2공항 등 갈등 현안에 대해 “오직 ‘도민의 뜻’이라는 경청의 열쇠로 풀겠다”며 내년 상반기까지 도민 의견수렴을 마치고 제주도의 입장을 정해 국토교통부에 전달하겠다는 기존 방침을 재확인했다.



위 지사는 가칭 ‘제2공항 갈등조정협의회’에 대해 “앞으로 어떤 형태로 의견을 수렴할 것인지 프로세스와 룰을 정하는 기구이자 이해관계자들의 의견이 충분히 반영되는 토론의 장”이라며 “그런 프로세스를 통해 진행하겠다”고 말했다.



물동량 부족과 재정지원 논란이 불거진 제주∼칭다오 국제 화물선은 새로운 협정을 협상하고 있으며 도의회 동의를 거쳐 연내 체결하겠다고 밝혔다. 위 지사는 “간선급행버스체계(BRT)와 섬식 정류장에 대해서는 전문가와 시민단체, 버스 이용자가 참여하는 정책자문단을 통해 11월까지 의견을 듣고 최적의 방안을 찾겠다”고 강조했다.

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