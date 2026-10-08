목 둘레 잡티 뜯었다가 수백 개 확산… ‘쥐젖’과 ‘편평사마귀’ 결정적 차이 [헬스&라이프]

목 주변에 자잘하게 다발성으로 퍼진 피부 병변을 가리키는 모습. 편평사마귀나 쥐젖 등 오돌토돌하게 돋아난 피부 돌기는 원인에 따라 전염성 여부와 치료법이 완전히 다르다. 게티이미지뱅크

거울을 보다가 목이나 눈가, 겨드랑이에 오돌토돌하게 돋아난 작은 피부 돌기를 발견하고 손톱으로 뜯어내는 이들이 적지 않다. 통증이 없다 보니 단순 잡티나 ‘쥐젖’으로 치부하며 방치하기 일쑤다. 하지만 겉보기에 비슷한 피부 돌기라도 그 정체가 쥐젖인지 ‘편평사마귀’인지에 따라 대처법은 완전히 달라진다. 원인을 오인해 잘못 건드렸다가는 병변이 수십, 수백 개로 급격히 번질 수 있어 정확한 구분이 요구된다.

◆ 줄기 달린 ‘쥐젖’ vs 칼로 깎은 듯 납작한 ‘편평사마귀’

의학적으로 연성 섬유종이라 불리는 쥐젖은 진피의 교원섬유와 피부 세포가 비정상적으로 증식해 생긴 양성 종양이다. 피부 마찰, 노화, 급격한 체중 증가, 호르몬 변화 등이 주된 요인으로 꼽힌다. 주로 목둘레나 겨드랑이, 사타구니처럼 살이 접히고 마찰이 잦은 부위에 호발한다. 형태학적으로는 1~2mm 안팎의 크기에 가느다란 줄기(자루)가 달려 피부에 대롱대롱 매달려 있는 형태를 띤다.

반면 편평사마귀는 인간유두종바이러스(HPV) 감염으로 인해 발생하는 감염성 피부 질환이다. 이마나 볼 등 얼굴 부위와 목, 손등에 흔히 나타난다. 쥐젖과 달리 줄기가 없으며 표면을 칼로 편평하게 깎아낸 듯 납작하게 솟아오른 구진 형태를 보이는 것이 특징이다. 색상 역시 살색부터 연한 갈색, 분홍빛까지 다양해 기미나 좁쌀 여드름으로 오인하기 쉽다.

◆ 결정적 차이는 전염성…상처 타고 번지는 ‘쾨브너 현상’

두 질환을 반드시 구분해야 하는 핵심 기준은 전염성 유무다. 쥐젖은 비감염성 병변이므로 방치하더라도 다른 신체 부위나 타인에게 번지지 않는다.

반면 편평사마귀는 바이러스 질환 특성상 미세한 접촉과 자극을 통해 빠르게 확산된다. 가렵다고 긁거나 손톱으로 뜯어낼 경우, 손톱이 지나간 자리를 따라 바이러스가 일렬로 번져 나가는 ‘쾨브너 현상(Koebner phenomenon)’이 나타난다. 남성의 경우 턱이나 인중에 난 병변을 인지하지 못한 채 날면도기를 사용하다가 미세 상처를 타고 턱 전체로 바이러스가 퍼지는 사례도 빈번하다. 가족 간에 세안 수건이나 베개를 함께 쓰다가 감염되는 경로도 흔한 편이다.

피부 표면에 미세한 줄기(자루) 형태로 돌출된 전형적인 쥐젖(연성 섬유종)의 모습. 편평사마귀와 달리 비감염성 양성 종양으로 주변 부위나 타인에게 전염되지 않는다. 게티이미지뱅크

◆ 손톱깎이 자가 제거 금물…레이저 일괄 제거와 면역 관리가 관건

거슬린다는 이유로 집에서 손톱깎이나 실, 가위 등으로 피부 돌기를 떼어내려는 민간요법 시도는 금물이다. 소독되지 않은 도구는 2차 세균 감염과 깊은 흉터를 남기기 쉽다. 특히 편평사마귀에 칼이나 손톱을 댈 경우 주변 피부로 바이러스가 폭발적으로 증식하는 결과를 낳는다.

치료는 피부과에서 탄산가스(CO2) 레이저나 어븀야그 레이저를 이용해 병변을 정밀하게 태우거나 깎아내는 방식이 일반적이다. 쥐젖은 밑동을 레이저로 한 번 제거하면 해당 부위는 깨끗하게 완치된다.

반면 편평사마귀는 레이저로 겉 병변을 없애도 피부 속에 잠복한 바이러스 탓에 면역력이 저하되면 언제든 재발할 수 있다. 따라서 시술 시 육안으로 확인되는 병변을 전신에 걸쳐 한 번에 정리하는 편이 유리하다는 평가다. 시술 후에는 상처 재생 테이프를 붙여 색소침착을 막고, 규칙적인 생활 습관을 통해 면역력을 유지하는 것이 재발 위험을 낮추는 핵심 관리법이다.

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