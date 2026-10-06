李대통령, 박진영 국감 출석에 “합당한 예우 못 해 안타깝고 미안…칭찬·격려 해달라”

이재명 대통령은 6일 국회 국정감사에 증인으로 출석하게 된 박진영 대중문화교류위원회 공동위원장을 향해 “대한민국의 문화 역사가 박진영님의 헌신과 노고를 기억할 것”이라고 감사의 뜻을 표했다.

이재명 대통령이 6일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 뉴시스(청와대통신사진기자단)

이 대통령은 이날 오후 X(옛 트위터)에 글을 올려 “보수도 없이 시간 내고 자비 지출해 가며 대한민국 문화 수출을 위해 그렇게 애쓰고 계신데, 합당한 예우를 해 드리지 못해 못내 안타깝고 미안하다”며 이같이 밝혔다.

이어 “염치없지만 섭섭함이 있더라도 잊으시고 K-팝과 대한민국, 대한민국 문화를 세계에 펼칠 수 있도록 조금 더 뛰어 주시기 바란다”고 당부했다.

이 대통령은 “대한민국의 문화 역사가 박진영님의 헌신과 노고를 기억할 것”이라며 “여러분도 칭찬하고 격려해 주시면 좋겠다”고 당부했다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 지난달 25일(현지시간) 멕시코시티 GNP 스타디움에서 열린 멕시코 청소년들과의 만남에서 스트레이시티 콘서트를 관람하고 있다. 연합뉴스

박 위원장은 오는 7일 국회 문화체육관광위원회 국정감사에 증인으로 출석할 예정이다. 박 위원장은 국감 출석을 결정한 이유에 대해 “이 일을 하면서 가장 힘든 것은 진정성을 의심받는 것”이라고 말했다.

이어 “참고인과 증인 가운데 어떤 자격으로 출석할지 묻기에 위증 책임이 따르는 증인으로 나가겠다고 했다”며 “지적받는 부분에는 솔직히 답하고, 공익을 위한 일이라는 진심만 전달할 수 있다면 더 바랄 게 없다”고 했다.

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