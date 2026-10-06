대구 온실가스 줄여 66억 수익 확보

대구시가 달성군 다사읍 방천리 쓰레기매립장 매립가스 자원화 사업을 통해 수십억원의 탄소배출권 수입을 올리게 됐다.



5일 대구시에 따르면 시는 2023년 1월부터 2004년 9월까지 매립장 매립가스 자원화 사업을 통해 탄소배출권 21만9432t을 신규 확보했다. 이는 자동차 약 9만1000대가 1년간 배출하는 이산화탄소량에 해당하는 규모다. 최근 국내 탄소배출권 거래 시세를 적용하면 약 66억원 상당이라고 대구시는 설명했다. 이로써 대구시의 2006년 10월부터 누적 탄소배출권 확보량은 총 335만2347t에 이른다. 또한 지난해 감축 실적 약 11만t에 대해서도 현재 승인 절차가 진행 중이며 향후 추가로 탄소배출권을 확보할 예정이다.



민간투자 방식으로 추진하는 이 사업은 매립가스 포집?처리를 통해 악취를 저감하고 온실가스를 감축하며, 정제한 매립가스를 에너지원으로 활용하기 위한 것이다. 포집?정제한 매립가스는 한국지역난방공사 대구지사에 공급해 대구 성서지역 난방에 활용된다. 대구시는 확보한 탄소배출권을 향후 매립장 운영 과정에서 발생하는 배출권 부족분 충당 등에 활용해 매립장 운영 안정성을 높이고 재정 부담도 완화할 계획이다.

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