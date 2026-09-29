북한 대표, 유엔서 “핵보유국 지위 무엇으로도 되돌릴 수 없다”

북한 대표가 유엔총회 연설에서 핵보유국 지위는 “무엇으로도 되돌릴 수 없다”고 주장했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 김정은 북한 국무위원장과의 대화를 추진하려는 상황에서 북한 비핵화는 대화 의제가 될 수 없다는 점을 강조한 것으로 풀이된다.

김선경 북한 외무성 부상(차관)은 28일(현지시간) 미국 뉴욕 유엔본부에서 열린 제81차 유엔총회 일반토의 연설에서 “핵보유국 지위는 그 어떤 경우에도 그 무엇으로도 되돌릴 수 없다는 공식 입장을 다시금 확인한다”며 “조선민주주의공화국이 보유한 핵 억제력은 외부의 침략과 위협으로부터 주권과 안전, 평화를 수호하기 위한 절대적 힘이며 불가항력”이라고 밝혔다. 그러면서 “조선반도(한반도) 지역에서 물리적 충돌이 발생하지 않고 안전이 유지되는 것은 우리가 강력한 전쟁 억제력을 갖고 있으며 적대 세력들의 무력 사용 의지를 철저히 관리하고 있기 때문”이라고 주장했다.

김선경 북한 외무성 부상이 28일(현지시간) 미국 뉴욕 유엔본부에서 열린 제81차 유엔총회에서 연설하고 있다. AP연합뉴스

김 부상은 이날 연설에서 북·미 대화에 대해 직접 언급하지 않았으나, 비핵화는 북·미 대화의 논의 대상이 될 수 없다는 북한 입장을 천명한 것으로 풀이된다. 김 부상은 “앞으로도 압도적인 힘의 강세로 외부로부터 가해지는 온갖 위협을 엄격히 통제·관리해 나감으로써 국가 자주권과 근본 이익을 굳건히 수호하고 지역과 세계의 평화와 안전을 담보해 나가는데 핵보유국으로서의 사명에 더 충실할 것”이라고 말했다.

김 부상은 미군 중심의 연합군사훈련에도 강력히 반발했다. 그는 한·미 연합훈련인 ‘을지 프리덤 실드’ 등을 언급하면서 미국이 북한을 겨냥해 한국·일본과의 군사협력을 핵무기 요소까지 포함하는 더 공격적인 군사동맹으로 발전시키고 있다는 취지로 비난했다. 그는 “(미국이) 동맹국들과 야합해 핵전쟁 각본들을 수정·갱신하면서 그 실행력을 부단히 배양·숙달하고 있다”고 말했다.

또 한국이 미국과의 협력 하에 추진 중인 핵잠수함과 관련해서도 날을 세웠다. 그는 “미국이 서울의 핵잠수함 보유 야망을 승인하고 적극 추진하면서 조선반도와 주변 지역의 최신형 미사일과 무인기를 비롯한 각종 장비들을 이동 배치하는 현 군사 동향은 가뜩이나 불안정한 지역 안보 상황을 더 취약하게 만들고 있다”고 주장했다.

일본의 장거리 순항미사일 시험발사 등 최근의 군사 동향과 관련해서는 “지난 세기 인류에게 형용할 수 없는 고통과 재난을 준 특등 전범국이 혼란스러운 국제 정세를 기화로 평화헌법 개악, 군사기구 개편, 무력 증강 등 재무장화에 전례 없이 박차를 가하면서 지역 전반에 전운을 몰아오고 있다”고 지적했다. 그러면서 “장거리 공격 무기들의 개발 및 보유에 본격적으로 매달리는 일본의 야망은 전패국의 의미에 완전히 배치되는 것”이라고 덧붙였다.

트럼프 대통령이 최근 김 위원장과의 대화 의지를 피력하는 것에 대해선 공식 언급이 없었다. 앞서 트럼프 대통령도 유엔 연설에서 북한을 언급하지 않았다. 당시 북한 대표단 일부가 총회장 자리를 지킨 것이 확인된 바 있다. 백악관은 지난 5월 베이징 미·중 정상회담에서 미·중이 북한 비핵화 목표를 확인했다고 밝힌 것과 달리 지난주 워싱턴에서 열린 미·중 정상회담 뒤엔 이와 관련한 언급을 하지 않았다.

김 부상의 유엔 연설은 지난해에 이어 연속 2년째다. 북한은 2019년 하노이 북·미 정상회담 결렬 이후 2024년까지 6년간 고위급 대표단을 유엔총회에 파견하지 않았다. 그 사이 김성 대사가 유엔총회 기조연설을 맡았으나, 지난해 김 부상의 참석으로 7년 만에 고위급 대표단 파견을 재개했다.

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