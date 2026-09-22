“대면 보고보다 카톡·문자로”… 강서구, 수평적 조직문화로 업무 효율 높인다 [지금 우리 동네는]

“대면 보고보다는 업무 중간중간 카카오톡이나 문자로 신속히 공유해 주세요. 제때 부담 없이 소통하는 것이 업무 효율을 높이는 길입니다.”

진교훈 강서구청장이 재선 후 첫 확대간부회의에서 직원들에게 한 당부다.

강서구청 전경. 강서구 제공

서울 강서구가 관행적인 ‘동향보고’ 명칭을 ‘현안공유’로 바꾸고 메신저와 카카오톡 등을 활용한 실시간 업무 공유체계를 강화한다고 22일 밝혔다. 대면·문서 보고 부담을 줄이고 부서 간 장벽을 낮춰 수평적인 조직문화를 만들겠다는 취지다.

현안공유 대상은 긴급 사건·사고와 재난 상황, 구정 관련 언론 보도와 취재 동향, 동 주민센터 직능단체·주민자치회 등 주요 단체 행사 소식이다. 관련 사안은 상황을 인지한 즉시 공유하는 것을 원칙으로 하되 긴급 사안은 우선 유선으로 알린 뒤 서면 내용을 서면 문서를 관련 부서에 전파한다.

구는 사내 메신저와 카카오톡 등 플랫폼을 활용해 부서 간 소통을 늘리고 보고문서 작성 부담을 줄여 행정 서비스의 속도와 질을 끌어올린다는 방침이다.

진 구청장은 “용어 하나를 바꾸는 작은 변화에서 시작하지만 이는 유연한 조직문화로 나아가는 중요한 전환점”이라며 “현안 정보를 전 부서가 실시간으로 공유하고 협업하는 체계가 정착되면 업무 효율성이 높아져 구민들에게 신속하고 질 높은 행정 서비스로 이어질 것”이라고 말했다.

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