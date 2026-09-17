포항시, ‘정부 지정 딸기 수출단지’ 선정 기념 현장 소통 간담회

경북 포항시는 16일 ‘2026년 정부 지정 농산물전문생산단지’ 최종 선정을 기념해 딸기수출농가와의 소통 간담회를 개최했다고 밝혔다.

이번 간담회는 딸기수출재배단지의 정부 지정 단지 승격 성과를 축하하기 위해 마련됐다.

포항시는 16일 ‘2026년 정부 지정 농산물전문생산단지’ 최종 선정을 기념해 딸기수출농가와의 소통 간담회를 개최한 가운데 기념촬영을 하고 있다. 포항시 제공

김상철 포항시딸기연합회장, 박홍열 흥해농협 상임이사, 지역 딸기 재배 농가 등이 참석해 해외시장 개척 및 시설 현대화 등 지속 가능한 수출 기반 구축 방안을 논의했다.

포항 딸기는 2024년 경북도 수출전문시범단지로 지정된 이후, 포항시와 농가, 농협이 협력해 신선농산물 수출 확대를 추진해 왔다.

특히 물러지기 쉬운 내수용 ‘설향’ 품종에서 벗어나 경도가 높고 장거리 운송에 유리한 수출용 프리미엄 품종인 ‘금실’로 성공적인 품종 전환을 이뤄낸 점이 이번 정부 지정의 주요 발판이 됐다.

이와 함께 흥해농협과 포항시딸기연합회를 중심으로 선별·포장·저온저장 시설을 갖춘 최신식 딸기 공동선과장을 구축하고, 딸기 수출 전문 조직인 ‘케이베리(K-Berry)’에 가입하는 등 품질 관리 체계를 강화한 점도 높은 평가를 받았다.

이러한 품질 개선 노력에 힘입어 포항 딸기는 현재 미국, 홍콩, 싱가포르, 태국, 대만, 러시아, UAE 등 세계 각국으로 수출 범위를 넓히고 있다.

포항시는 이번 정부 지정을 계기로 해외시장 개척 지원과 시설 현대화를 적극 추진해 대외 경쟁력을 한층 강화할 계획이다.

박용선 포항시장은 “이번 정부 지정 농산물전문생산단지 선정을 바탕으로 세계 각국에 명품 포항 딸기를 알리고 2030년 딸기 수출 50억 원 달성을 위해 포항시와 흥해농협, 딸기 농가가 긴밀히 협력해 나가기를 기대한다”고 말했다.

한편, 포항 수출딸기 단지는 지난달 27일 농림축산식품부 주관 ‘2026년 정부지정 농산물전문생산단지’ 공모에 최종 선정된 바 있다.

포항시는 16일 ‘2026년 정부 지정 농산물전문생산단지’ 최종 선정을 기념해 딸기수출농가와의 소통 간담회를 개최한 가운데 박용선 포항시장이 인사말을 하고 있다.

포항 지역에서는 55농가(20.6ha)가 연간 1082t의 딸기를 생산하고 있다.

이 중 15농가(7ha)가 수출에 참여하고 있다.

포항시는 이번 정부 지정을 통해 해외시장 개척, 시설 현대화 등 인프라 확충 지원을 우선적으로 지원받게 됨에 따라 오는 2035년 농특산물 수출 500억 원 달성을 목표로 기반 구축을 가속화할 방침이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지