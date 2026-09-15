월성본부, 추석 앞두고 동경주아동센터 4곳에 후원물품 전달

한국수력원자력 월성원자력본부가 민족최대 명절인 한가위를 앞두고 동경주지역 아동들을 위한 사랑나눔을 실천했다.

월성본부는 15일 본부 홍보관에서 '추석맞이 지역아동센터 사랑나눔 전달식'을 갖고 동경주지역아동센터 아동들을 위한 후원물품을 전달했다고 밝혔다.

월성원자력본부가 동경주지역 아동센터에 아이들을 위한 선물을 전달한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 월성본부 제공

후원 대상은 양남과 양북, 나아, 감포 등 동경주지역아동센터 등 4곳이다.

이번 전달식은 추석을 맞아 지역사회의 미래세대인 아이들에게 따뜻한 명절의 정을 전하고 지역사회와 함께하는 나눔 문화를 확산하기 위해 마련했다.

지역아동센터 관계자는 "명절을 앞두고 아이들이 가족과 이웃의 사랑을 느끼며 즐겁고 행복한 추석 명절을 보낼 수 있게 따뜻한 관심을 가져주셔서 감사드린다"고 전했다.

김정호 월성원자력본부 대외협력처장은 "앞으로도 월성본부는 미래세대인 아이들이 건강하고 밝게 성장할 수 있도록 꾸준한 관심을 갖고 후원하겠다"고 말했다.

한편 월성원자력본부는 앞으로도 나눔과 상생의 가치를 실천하기 위한 다양한 사회공헌활동을 이어갈 방침이다.

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