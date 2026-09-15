“몬스터가 나타났다”…춘천 레고랜드, 가을 시즌 개막

춘천 레고랜드가 가을 시즌을 맞아 몬스터를 주제로 꾸며진 모습을 공개했다.

레고랜드는 가을 시즌 '브릭 오어 트릿(Brick-or-Treat)'오는 11월 15일까지 이어진다고 15일 밝혔다.

레고랜드 가을 시즌 모습. 레고랜드 제공

장난꾸러기 몬스터 원정대를 메인 테마로 한 이번 시즌에는 레고 성을 중심으로 놀이공원 곳곳이 몬스터와 가을 분위기로 꾸며졌다.

주요 놀이기구와 사진 촬영공간을 탐험하는 스탬프 이벤트 ‘몬스터 랠리’와 어린이가 직접 무대에 올라 캐릭터 복장을 뽐내는 ‘오늘의 몬스터 스타’, 몬스터들과 함께 춤추는 ‘V.I.M 댄스파티’ 등 온 가족이 즐거운 시간을 보낼 수 있는 프로그램들이 마련됐다.

레고랜드 가을 시즌 모습. 레고랜드 제공

이 외에도 ‘몬스터 더블 버거’, ‘몬스터 팝 컵케이크’를 비롯한 시즌 한정 메뉴와 가을을 주제로 브릭을 조립하는 ‘빌드 콘테스트’ 등 미각과 체험을 아우르는 콘텐츠도 함께 운영되고 있다.

조수연 레고랜드 대리는 "가을 시즌에 대한 자세한 내용은 레고랜드 코리아 리조트 공식 누리집과 사회관계망서비스 채널을 통해 확인할 수 있다"고 말했다.

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