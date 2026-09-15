고민 토크·영화상영… 서울 청년주간 ‘활짝’

서울시가 청년의 날을 맞아 18~19일 서초구 반포한강공원 달빛광장에서 ‘2026년 서울청년주간 행사’를 개최한다. 맞춤형 청년 정책을 추천해 주는 청년 성장 라운지 등 다채로운 프로그램이 마련된다.



14일 시에 따르면 올해 서울청년주간 슬로건은 ‘서울, 청년의 가능성을 열다! Unlock ∞(무한대)’이다. 청년들이 잠재된 가능성을 확인하고 성장 영역을 무한대로 확장해 가는 계기가 된다는 의미를 담았다. 청년의 날은 매년 9월 세 번째 토요일로, 올해는 9월19일이다.



우선 18∼19일 반포한강공원에서 ‘청년 성장 라운지’가 펼쳐진다. 청년들은 간단한 테스트를 통해 성장 유형을 확인한 뒤 그에 맞는 청년 정책과 부스 프로그램을 추천받을 수 있다. 성장 유형은 다양한 경험을 통해 가능성을 찾아가는 ‘가능성 탐험가’, 단계별 성장을 설계 중인 ‘성장 설계자’, 새로운 기회를 직접 만들고 실행하는 ‘도전 개척자’, 더 멀리 뛰기 위해 준비 중인 ‘도약 준비생’ 네 가지 유형으로 구분된다.



라운지에선 청년취업사관학교와 청년인생설계학교, 서울영커리언스, 서울청년문화패스 등 부스가 마련된다. 시와 청년 정책 업무협약을 맺은 CJ제일제당, 서울영커리언스 인턴십에 참여하는 함께일하는재단과 한국토지주택공사(LH), LH주거복지정보도 부스를 운영한다.



18일엔 청년의 날 전야제 ‘청년 나이트 피크닉’이 열린다. 청년들의 토크 콘서트, 2015년 개봉한 할리우드 영화 ‘인턴’ 상영회가 이어진다.



19일 오후 3~4시엔 금융 상식 퀴즈 프로그램인 ‘업클래스 금융 골든벨’이 개최된다. 1∼4등 9명에겐 업비트가 준비한 100만원 상당의 경품이 지급된다. 이어 오후 7~8시 기념식이 진행된다. 올해 제2회 시 청년상 대상은 가족 돌봄 청년으로서 인식 개선 등에 힘써 온 프리랜서 아나운서 이주빈씨가 받는다. 가수 강승윤과 더윈드 등의 공연도 준비돼 있다.



박주희 시 미래청년기획관은 “시는 미래 서울을 함께 만들어 가는 파트너인 청년들이 역량을 펼쳐 다음 단계로 갈 수 있도록 기회와 기반을 넓혀 가는 ‘청년성장특별시’로 나아가겠다”고 말했다.

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