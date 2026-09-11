파크골프 메카 전북… 180홀 품는다

고령층을 중심으로 파크골프 열풍이 거세지는 가운데 전북도가 300억원을 투입해 전국 최대 규모인 180홀 파크골프장 조성에 나선다. 생활체육 기반을 넓히는 동시에 전국 단위 대회와 외지 동호인 유치를 통한 스포츠 관광 활성화가 목표다. 하지만 도내 곳곳에서 대규모 구장 조성이 잇따르고 있는 만큼 재정 투입의 우선순위와 환경 훼손, 토지 이용 문제 등을 꼼꼼히 따져야 한다는 지적이다.



10일 전북도에 따르면 이달 중 180홀 규모 파크골프장 조성을 위한 기본계획을 마련하고, 11월까지 시·군 공모를 거쳐 내년 상반기 사업 대상지를 선정할 계획이다. 총사업비는 300억원 규모로, 시·군의 적극적인 참여를 유도하기 위해 도비 지원 비율을 기존 30%에서 70%까지 높이는 방안을 검토하고 있다.



전북의 파크골프장은 이미 빠른 속도로 몸집을 키우고 있다. 지난달 말 기준 도내 13개 시·군에서 41곳이 운영 중이며, 36홀 4곳, 27홀 3곳, 18홀 21곳, 9홀 13곳 등 모두 702홀에 이른다. 시설 면적을 합치면 약 87만㎡로 축구장 122개에 맞먹는다. 완주군이 10곳으로 가장 많고 고창 5곳, 순창·전주·부안 등이 3곳씩 운영하고 있으며 정읍과 임실 등도 대규모 구장을 갖추고 있다.

특히 2020년 이후 조성 속도가 빨라졌다. 올해와 내년에 6개 시·군에서 9곳, 135홀이 추가로 조성될 예정이어서 현재 운영 시설과 합치면 공식 집계상 837홀 규모로 확대된다. 그동안 파크골프장이 없었던 무주군도 무주읍과 설천면, 안성면, 부남면 등 4곳에 모두 45홀 규모의 구장을 조성하고 있어 사실상 도내 전역으로 확산하는 모습이다.



파크골프의 확산은 고령화와 생활체육 수요 증가가 맞물린 결과로 풀이된다. 일반 골프보다 배우기 쉽고 장비와 이용료 부담이 작은 데다 하천변과 공원 등 생활권 가까운 곳에 들어서는 경우가 많아 접근성이 높다. 연령과 성별에 관계없이 즐길 수 있다는 점도 동호인층을 넓히는 요인이다.



전북도와 시·군은 파크골프를 단순한 생활체육 시설을 넘어 지역 관광자원으로 키운다는 구상이다. 36홀 이상 대형 구장을 활용해 전국대회를 유치하고 외지 동호인의 방문을 늘려 숙박·음식·관광으로 이어지는 체류형 스포츠 관광 기반을 만들겠다는 것이다.



다만 규모 확대만으로 파크골프의 지속 가능성이 담보되는 것은 아니다. 특히, 180홀 사업처럼 대규모 재정이 투입되는 경우 지역별 기존 시설과 이용 수요를 면밀히 분석해 중복 투자를 막고, 조성 이후 관리·운영 비용까지 함께 따져야 한다는 목소리가 나온다. 하천변이나 농촌 지역에 구장을 조성할 경우 환경 훼손과 토지 이용 문제, 주차·교통 대책 등도 사업 단계부터 살펴야 할 과제다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지