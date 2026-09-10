[포토] 씰리침대, ‘면적 2배’ 여주공장 준공식…생산 역량 강화 본격화

조지 다이어 씰리 아시아퍼시픽 사장이 지난 9일 경기도 여주시 오금동에서 열린 씰리침대 여주공장 준공식에서 축사를 하고 있다.

9일 경기도 여주시 오금동에서 열린 씰리침대 여주공장 준공식에서 데이비드 몽고메리 솜니그룹인터내셔널 부사장과 사이먼 다이어 씰리 아시아퍼시픽 회장 겸 CEO, 윤종효 씰리코리아 대표를 비롯한 주요 경영진 및 관계자들이 준공을 축하하며 테이프 커팅을 하고 있다.

글로벌 프리미엄 매트리스 브랜드 씰리침대(대표 윤종효)가 지난 9일 경기도 여주시 오금동 씰리침대 여주공장에서 준공식을 개최했다. 확대된 생산 인프라를 바탕으로 생산 역량 강화와 제조 경쟁력 제고에 나선다고 10일 밝혔다.

이날 준공식에는 데이비드 몽고메리 솜니그룹인터내셔널 부사장과 사이먼 다이어 씰리 아시아퍼시픽 회장 겸 CEO, 윤종효 씰리코리아 대표를 비롯한 글로벌 및 국내 주요 경영진과 임직원, 관계자들이 참석해 여주공장의 준공을 축하했다.

씰리침대 여주공장은 생산 면적 1만5,183㎡로 기존 공장 7,920㎡ 대비 약 2배 확대됐다. 주요 생산설비와 빌드라인을 확충해 생산 역량을 높였으며, 원부자재 입고와 검수부터 생산, 품질관리, 완제품 관리, 물류까지 주요 공정을 하나의 거점에서 연계할 수 있는 생산체계를 구축했다.

씰리침대는 이번 여주공장 준공을 계기로 국내 생산·품질 경쟁력을 한층 강화하는 한편, 확대된 생산 역량을 기반으로 아시아 주요 시장에 대한 제품 공급 역할도 단계적으로 확대해 나갈 계획이다. 향후에는 여주공장 인근에 스프링 생산공장도 추가로 구축해 핵심 부품부터 완제품까지 이어지는 자체 생산 역량을 강화할 예정이다.

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