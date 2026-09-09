“숭고한 생명 나눔… 새 삶의 기적 확산”

한 사람의 생명 나눔은 누군가에게 새로운 삶의 기회가 된다. 부산시가 장기 기증의 숭고한 가치를 알리며 기증 문화 확산에 나섰다.



9일 부산시에 따르면 시와 한국장기기증협회는 이날 연제구 시청 국제회의장에서 ‘2026년 장기 기증의 날 기념식’을 열고 장기 기증인과 유가족을 예우하며 생명 나눔의 의미를 되새겼다. 이날 행사에는 전재수 부산시장과 강무길 부산시의회 의장, 김석준 부산시교육감, 강치영 한국장기기증협회장, 장기 기증인과 유가족 등 100여명이 참석했다.

‘2026년 장기 기증의 날 기념식’ 참석자들이 9일 부산시청사에서 기념 촬영을 하고 있다. 왼쪽 두 번째부터 강치영 한국장기기증협회장, 전재수 부산시장, 강무길 시의장, 김석준 시교육감. 부산시 제공

장기 기증의 날은 매년 9월9일이다. 뇌사자 한 명의 장기 기증으로 최대 9명의 생명을 구할 수 있다는 의미를 담고 있다. 장기 이식을 기다리는 환자들에 비해 기증자가 부족한 만큼, 장기 기증에 대한 사회적 관심과 참여가 중요하다. 이에 시는 ‘생명 나눔 실천 도시’를 목표로 기증자 예우를 강화하고 16개 구·군 보건소를 중심으로 장기 기증 홍보를 확대하고 있다. 9월 둘째 주를 ‘생명 나눔 주간’으로 정해 유가족 예우 물품을 지원하고, 힐링 캠프와 장기 기증 심포지엄 등을 통해 유가족을 위로하는 한편 시민 인식 개선에도 힘쓰고 있다.



시는 장기 기증 문화 확산을 위해 11월 한·미·일 국제 심포지엄을 열어 장기 기증과 생명 나눔이라는 보편적 가치를 공유하고 관련 기관 간 연대를 확대할 계획이다. 전재수 시장은 “기적을 선물해 준 기증자 분들에게 깊은 경의를 표한다”며 “기증자와 유가족이 사회적으로 존중받고 예우받을 수 있게 부산 전역에 생명 나눔 문화가 뿌리내리도록 하겠다”고 말했다.

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