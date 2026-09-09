로봇·골드카드… 편의점 선물의 ‘무한 변신’ [추석선물특집]

세븐 일레븐 추석 선물세트

◆세븐일레븐



세븐일레븐이 올해 추석 선물세트로 헬로키티 IP(지식재산권)를 활용한 단독 굿즈 상품 기획전 ‘땡스세븐데이’를 마련했다. 앞서 밸런타인데이와 화이트데이, 창립감사제 등에 선보인 헬로키티 단독 굿즈 상품이 소비자에게 호평을 받은 데 따른 것이다. 이번에는 총 9종의 굿즈를 출시했다.



고물가에도 프리미엄 디저트나 고품질 식품에는 아낌없이 소비하는 ‘스몰 럭셔리’ 소비 패턴이 정착된 만큼 롯데호텔앤리조트와 협업한 추석선물세트도 판매한다. ‘롯데호텔 골드 초콜릿 케이크’는 롯데호텔 베이커리 ‘델리카한스’의 시그니처 레시피가 활용됐다. 롯데호텔 뉴욕 치즈케이크는 롯데뉴욕팰리스의 레시피를 기반으로 100% 필라델피아 크림치즈가 쓰였다.



다양한 혜택이 제공된다. SKT우주패스라이프 이용 고객은 최대 30%, 일 최대 9000원까지 할인 받을 수 있다. 일반 T멤버십 고객은 할인이나 적립 혜택이 가능하다.

CU 추석 선물세트

◆CU



CU는 취미용 이색 상품부터 미래 가치를 담은 상품, 건강과 휴식을 위한 상품 등 추석선물을 폭넓게 준비했다.



온가족의 취향을 겨냥한 포켓몬 추석 선물세트가 돋보인다. 피카츄 사과세트와 포켓몬 캡슐뽑기 머신, 잠만보 텐트패키지, 피카츄와 친구들 골프공 12구 등 총 20종 상품을 선보인다.



최신기술을 활용한 이색 로봇 6종도 출시했다. 사람처럼 움직이는 이족보행 로봇 휴머노이드와 스마트 반려견 로봇개, 인공지능(AI) 바둑로봇도 구매할 수 있다.



실속형 선물로 수요가 높은 통조림과 식용유 선물세트를 중심으로 314종에 대해 +1 증정이나 할인혜택을 제공한다. 18일까지 굴비와 전복 등 32종에 대해선 BC카드와 네이버페이 포인트?머니 결제 시 최대 30% 할인해준다.



GS25 명절 선물세트

◆GS25



GS25가 26일까지 ‘2026 우리동네 선물가게’를 주제로 600여종의 명절 선물세트를 내놓는다.



GS25는 휴머노이드 로봇부터 스마트워치, 음식물처리기 등 다양한 상품을 출시했다. 감정을 인식하고 음성으로 반응하는 휴머노이드 로봇 ‘소셜로봇리쿠’와 바둑을 둘 수 있는 ‘센스로봇고’ AI대화가 가능한 ‘에일리코’ 등이다. 명절 음식을 준비한 뒤 남은 음식물을 간편하게 처리할 수 있는 ‘미닉스 MAX 음식물처리기’도 마련했다.



총 15종의 골드?실버 상품도 선보인다. ‘안중근 의사 금메달’을 비롯해 ‘데니 태극기 카드형 금메달’, ‘삼팔광땡 카드형 금메달’도 출시한다.



와인은 최고급 프리미엄 상품부터 가성비 상품까지 다양하게 준비했다. ‘5대 샤또 2016 빈티지 세트’(949만9000원)부터 ‘알타감마 2입세트’(1만2900원)까지 있다.



김지영 GS리테일 편의점 프로모션팀 매니저는 “최근 명절 선물도 가족과 지인의 취향과 라이프 스타일을 고려해 실용성과 특별함을 모두 갖춘 상품을 선택하는 고객이 늘고 있다”며 “프리미엄부터 실속형까지 폭넓게 준비한 만큼 필요한 선물을 알차게 준비할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

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