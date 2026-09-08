포항 찾은 인도대사, 박용선 시장과 우호 관계 발전 논의

경북 포항시는 고랑랄 다스(Gourangalal Das) 주한인도대사가 8일 경북 포항시청을 방문해 박용선 포항시장을 예방하고 포항시와 인도 간 교류 협력 확대 방안을 논의했다고 밝혔다.

이번 방문은 지난 7월 취임한 박용선 시장에게 축하의 뜻을 전하고, 그동안 양측이 쌓아온 우호 관계를 바탕으로 향후 협력 분야를 확대하기 위해 마련됐다.

고랑랄 다스 주한인도대사가 8일 포항시청을 방문, 박용선 포항시장을 예방하고 포항시와 인도 간 교류협력 확대 방안을 논의한뒤 기념촬영을 하고 있다. (왼쪽부터 고랑랄 다스 주한인도대사, 박용선 포항시장). 포항시 제공

이날 박용선 시장과 고랑랄 다스 대사는 그동안 이어온 문화교류 성과를 공유하고, 청년·교육을 비롯해 산업·경제 등 다양한 분야로 교류 협력의 폭을 넓혀가는 방안에 대해 의견을 나눴다.

포항시와 인도는 그동안 문화교류를 중심으로 우호 관계를 이어왔다.

2016년 1월 포항에서 ‘인도공화국의 날’ 기념행사가 열린데 이어 2017년 3월에는 주한인도문화원과 함께 ‘포항 인도영화제’를 열고 인도 전통무용 ‘까탁(Kathak)’ 공연과 발리우드 영화를 시민들에게 선보이기도 했다.

이러한 문화교류를 통해 양측의 상호 이해와 우호를 다져온 가운데 이번 대사 방문을 계기로 기존 문화·인적 교류를 청년·교육과 산업·경제 분야로 확대해 미래지향적인 협력 관계를 구축해 나갈 계획이다.

포항은 철강산업을 기반으로 성장한 산업도시로 이차전지와 수소 등 미래 신산업 육성에도 힘쓰고 있다.

인도 역시 경제 성장과 함께 산업 기반을 확대하고 있는 만큼 양측은 각자의 산업 기반과 강점을 바탕으로 새로운 협력 가능성을 모색할 수 있을 것으로 기대된다.

박용선 포항시장은 “고랑랄 다스 주한인도대사님의 포항 방문을 진심으로 환영하며, 시장 취임을 축하하기 위해 포항을 찾아주신 데 대해 감사드린다”며 “그동안 쌓아온 우호 관계를 바탕으로 청년과 교육, 산업과 경제 등 다양한 분야에서 인도와의 협력을 적극 확대해 나가겠다”고 말했다.

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