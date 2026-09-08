방탄소년단 정국 자작곡 '스틸 위드 유'도 넘겼다…6번째 스포티파이 5억 스밍

글로벌 슈퍼그룹 '방탄소년단'(BTS) 멤버 정국의 자작곡 '스틸 위드 유(Still With You)'가 세계 최대 음원 플랫폼 스포티파이에서 5억 스트리밍을 돌파했다.

방탄소년단 로스앤젤레스(LA) 정국. 빅히트뮤직(하이브) 제공

8일 스포티파이에 따르면, 정국이 지난 2020년 6월 사운드클라우드를 통해 무료 음원으로 처음 공개했던 '스틸 위드 유'는 누적 재생 수 5억 회를 넘어섰다. 2023년 7월 정식 발매된 이 곡은 빗소리와 재즈풍 선율이 돋보이는 곡이다.

이로써 정국은 첫 솔로 싱글 '세븐(Seven)'을 비롯해 '스탠딩 넥스트 투 유(Standing Next to You)', 찰리 푸스와 협업한 '레프트 앤드 라이트(Left and Right)', '3D', '드리머스(Dreamers)'에 이어 통산 6번째 5억 스트리밍 곡을 보유하게 됐다.

앞서 정국은 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'을 포함한 주요 글로벌 차트를 동시 석권했다. 스포티파이에서 10억 스트리밍 곡 4개를 보유하는 등 K-팝 솔로 최다 기록을 이어가고 있다.

<뉴시스>

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