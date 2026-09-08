이정후 아빠 이종범 "아들 뒷바라지하는 며느리 원해"

전 야구선수 이종범이 아들인 야구선수 이정후 신붓감으로 아들 뒷바라지를 잘 해 줄 수 있는 사람을 꼽았다.

이종범은 7일 tvN STORY 예능프로그램 '남겨서 뭐하게'에 나와 이정후 결혼에 관해 얘기했다.

이종범. tvN STORY 예능프로그램 '남겨서 뭐하게' 캡처

이종범은 아내가 3년째 한국과 미국을 오가며 이정후를 뒷바라지하고 있다고 했다. 메이저리그 구단에서도 영양 균형을 고려한 식사를 제공하지만 고기 위주의 음식이 반복돼 아들이 한식을 찾는다고 했다.

그는 "저녁에는 엄마가 한식을 꼭 챙겨준다. 그래야 느끼한 게 내려가고 다음 날 잘할 수 있다"고 말했다.

이영자는 "그래서 운동선수들을 빨리 장가보내는 것 아니냐"고 했다.

이종범은 "그런 이유도 있다"면서도 아직 이정후를 장가보낼 계획은 없다고 말했다. 현재 아들이 만나고 있는 사람도 없는 것 같다고도 했다.

이종범은 이정후가 엄마 같은 사람과 결혼하면 좋겠다고 했다.

그는 "정후 엄마 같은 사람을 만났으면 좋겠다. 뒷바라지해 주고 인내하고 아들을 이해해 줄 수 있는 사람이었으면 한다"고 말했다.

며느리로 연예인이나 방송계 종사자는 어떠냐는 물음에는 "그런 부분은 나에게 물어보면 안 된다. 모든 결혼 문제는 집사람에게 물어봐야 한다"고 답했다.

이정후는 현재 미국 메이저리그 샌프란시스코자이언츠에서 뛰고 있다.

<뉴시스>

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