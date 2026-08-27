양주 덕계·덕정역 퇴근시간대 배차 30분→14분 줄어든다

경기 양주시 덕계역과 덕정역을 지나는 수도권 전철 1호선의 퇴근시간대 배차간격이 다음 달부터 줄어든다.

양주시는 한국철도공사(코레일)가 다음 달 1일부터 전동열차 운행을 조정함에 따라 덕계·덕정역의 퇴근시간대 열차 배차간격이 개선된다고 27일 밝혔다.

이번 조정은 열차를 새로 투입하는 증차 방식이 아니라 기존 열차의 운행 구간과 순서를 변경해 열차 간격을 줄이는 방식으로 이뤄진다.

그동안 회천신도시 주민 등을 중심으로 덕계·덕정역의 열차 배차간격이 지나치게 길다는 지적이 제기돼 왔다. 특히 퇴근시간대 열차 간격이 최대 30분까지 벌어지고 운행 시간도 불규칙해 이용객들이 불편을 겪었다.

이에 양주시는 국토교통부와 코레일을 상대로 퇴근시간대 배차간격 개선을 요구해 왔다.

운행 조정에 따라 서울 시청역 출발 시각을 기준으로 덕계·덕정역에 도착하는 열차의 오후 6시대 최대 배차간격은 기존 30분에서 14분으로 16분 단축된다. 오후 7시대 최대 배차간격도 27분에서 19분으로 줄어든다.

시는 이번 운행 조정과 별도로 1호선 운행 횟수를 실질적으로 늘리는 증차 방안도 관계 기관과 계속 협의할 방침이다.

정덕영 양주시장은 “퇴근시간대 전철 이용에 따른 시민 불편이 줄어들 것으로 기대한다”며 “관계 기관과 지속해서 협의해 대중교통 이용 편의를 높이겠다”고 말했다.

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