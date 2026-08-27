송은이 만남 제안에 김의성 솔직 답변…“여친과 15년 넘게 동거 중”

배우 김의성이 15년 넘게 교제하며 함께 살고 있는 여자친구가 있다고 밝혀 다시 한번 관심을 모았다.

김의성은 지난 26일 공개된 유튜브 채널 ‘비보티비’ 영상에서 송은이와 전화 통화를 하며 자신의 연애 사실을 직접 언급했다.

이날 송은이는 최근 자신의 이상형으로 언급된 김의성에게 전화를 걸어 즉석 인터뷰를 진행했다. 앞서 송은이와 김의성을 둘러싸고 가상 결혼 프로그램 ‘우리 결혼했어요’(이하 ‘우결’)를 연상케 하는 화제가 이어지면서 관련 기사도 다수 보도된 상황이었다.

송은이는 김의성에게 “‘우결’ 파장이 크더라. 기사가 많이 났다”고 말했다. 이에 김숙이 기사를 본 소감을 묻자 김의성은 “가슴이 좀 뛰었다”고 답했다.

송은이가 “부정맥 아니시냐”고 농담하자 김의성은 “이 나이에 가슴 뛰면 부정맥이긴 하다”고 받아쳐 웃음을 자아냈다.

이후 김숙은 송은이와 김의성의 만남을 적극적으로 제안했다. 김숙은 “송은이 언니의 이상형은 지적인 남자”라며 김의성을 치켜세웠고, 김의성은 “시간을 만들어보겠다. 다른 분도 아니고 송은이 씨인데”라고 화답했다.

이상형에 대한 질문에도 김의성은 솔직한 답변을 이어갔다. 흡연자와 애주가도 괜찮다고 밝힌 그는 “손버릇도 타박상 정도까지는 괜찮다”고 농담했다. 다만 “너무 큰 여자는 안 좋아한다”고 말했고, 김숙은 송은이의 키를 언급하며 두 사람의 만남을 재차 부추겼다.

하지만 대화 막바지 예상치 못한 반전이 나왔다. 김숙이 현재 여자친구가 있는지 묻자 김의성은 망설임 없이 “있다”고 답했다.

이어 “여자친구랑 같이 산 지 15년 넘었다”고 밝힌 것. 김의성은 오히려 김숙에게 “모르셨냐”고 되물었고, 여자친구의 존재를 몰랐던 김숙은 당황하며 대화를 마무리해 웃음을 안겼다. 김의성 역시 “물의를 끼쳐서 죄송하다”고 너스레를 떨었다.

김의성의 장기 연애 사실은 이번이 처음 공개된 것은 아니다. 그는 지난 3월 SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’에 출연해 두 번의 이혼을 겪은 사실과 함께 현재 2살 연하의 여자친구와 15년째 교제 중이라고 밝힌 바 있다.

당시 김의성은 여자친구와 결혼 문제로 다툰 적이 있다고 털어놨다. 여자친구는 좋은 가정을 꾸리고 싶어 했지만, 김의성은 “사실 지금 좋은 가정이나 다름없다”고 말했다.

또한 나이가 들면서 법적으로 관계를 정리할 필요성을 느끼고 있다고도 했다. 그는 “나이가 들수록 필요한 부분이 생기기 시작한다. 아프거나 그럴 때 불편한 것들이 있어서 언젠가는 법적인 걸 해야 하지 않을까 싶다. 고민 중이다”라고 솔직한 생각을 전했다.

한편 김의성은 영화와 드라마를 오가며 활발하게 활동하고 있다. 최근에는 예능 프로그램에서도 자신의 결혼과 연애에 대한 생각을 솔직하게 밝히며 대중의 관심을 받고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지