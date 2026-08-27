네이버클라우드·LG CNS, 풀스택 AI 역량으로 보안 특화 AI 구축

네이버클라우드는 LG CNS와 공동 컨소시엄을 구성해 과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원이 추진하는 ‘특화 인공지능 파운데이션 모델 개발(사이버 보안 분야)’ 사업에 참여한다고 27일 밝혔다.

네이버클라우드는 LG CNS와 공동 컨소시엄을 구성해 과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원이 추진하는 ‘특화 인공지능 파운데이션 모델 개발(사이버 보안 분야)’ 사업에 참여한다고 27일 밝혔다. 네이버클라우드 제공

네이버클라우드-LG CNS 컨소시엄은 ‘국가 사이버 안보 역량 내재화를 위한 AI 파운데이션 모델 개발’을 주제로, AI 모델부터 인프라, 보안, 데이터까지 아우르는 ‘풀스택’ 자체 기술력을 기반으로 국내 보안 환경에 최적화된 모델을 개발한다는 계획이다.

양사는 독자 파운데이션 모델을 개발·상용화하며 쌓아온 기술력을 바탕으로 보안 도메인에 특화된 모델 개발과 내재화에 집중한다. 공공 클라우드 보안인증(CSAP) 기반의 데이터 암호화 및 격리 노하우를 더해 실제 현장에 즉시 투입 가능한 실전형 모델을 구현하겠다는 목표다.

아울러 컨소시엄에는 공격·탐지 기술을 보유한 보안 전문기업, 취약점과 AI 안전성을 연구하는 주요 대학, 국가급 위협 데이터와 제3자 검증을 담당하는 연구·공공기관 등 총 33개 산·학·연 기관이 함께한다.

네이버클라우드 김유원 대표는 “실전 보안 역량을 바탕으로 국내 사이버 위협 환경을 가장 잘 이해하는 ‘소버린 보안 AI’ 개발로 국가 안보 역량을 한 단계 격상시키겠다”고 포부를 밝혔다.

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