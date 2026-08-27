인천공항, 내달 8일 ‘제9회 세계항공컨퍼런스’ 개최

‘공항 그 이상의 공항, AI와 만나 패러다임을 바꾸다’
인천국제공항공사는 오는 9월 8일부터 3일간 글로벌 항공산업 전문가들이 참여하는 ‘2026 세계항공컨퍼런스’를 개최한다고 27일 밝혔다.
지난 2016년 시작해 올해 9회째를 맞는 세계항공컨퍼런스는 글로벌 항공산업 전문가 등 국내·외 산·학·연 관계자 약 1200명이 한 자리에 모여 항공산업의 주요 현안에 대해 논의하는 항공산업 대표 국제 교류 플랫폼이다.
파라다이스시티 인천에서 열리는 올해 컨퍼런스는 ‘공항 그 이상의 공항 : 공항 산업 패러다임 전환’을 주제로 인공지능 전환(AX) 등 첨단기술 발전에 따른 공항산업의 미래전략에 대해 토론과 강연이 이어질 예정이다.
첫 번째 세션에서는 인천공항이 추진 중인 ‘항공 AI 혁신허브’의 미래 청사진을 소개하고 후속 세션에서는 △고객경험 △항공보안 △물류혁신 △공항개발 등 인공지능(AI) 시대 공항 패러다임 전환을 보여주는 각 공항별 우수사례를 공유하고 패널토론을 진행한다.
주요 연사로는 국제공항협의회(ACI) 세계본부 저스틴 어바치 사무총장을 비롯해 일본 나리타공항, 오스트리아 비엔나공항, 독일 프랑크푸르트공항, 태국공항공단, 네덜란드 스키폴공항그룹 등 주요 공항 최고 경영진이 참여한다.
컨퍼런스 기간 중 국내·외 항공기업의 최신기술과 첨단장비를 직접 살펴보고 체험할 수 있는 전시행사가 진행된다.
특히 올해는 국내 우수기업의 글로벌 네트워킹 및 해외진출을 적극 지원하기 위해 전시공간을 전년 대비 약 50% 늘렸으며 국내기업의 참여를 대폭 확대했다.
이번 컨퍼런스는 항공업계 및 학계 관계자는 물론, 항공산업에 관심 있는 누구나 공식 홈페이지(www.icn-wac.kr)에서 사전 등록 후 무료로 참가할 수 있다.
김범호 인천국제공항공사 사장직무대행은 “올해로 9회째를 맞는 이번 컨퍼런스가 인공지능 전환(AX) 등 공항산업의 미래 패러다임을 모색하는 의미 있는 논의의 장이 될 것으로 기대한다”며 “전 세계 항공산업 전문가 및 대표기업이 한자리에 모이는 이번 행사에 많은 분들의 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.
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