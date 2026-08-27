中 남동부 또 태풍 접근… 관광지 폐쇄 등 대응

제18호 태풍 ‘사우델’이 중국 남동부 해안으로 접근하면서 저장성과 푸젠성 등을 중심으로 폭우가 예보돼 중국 당국이 대응에 나섰다.

지난 25일(현지 시간) 중국 저장성 동부 저우산에서 각종 선박이 제18호 태풍 사우델의 상륙에 대비해 항구로 돌아오고 있다. 중국 기상대는 27일 밤~28일 오전 사우델이 저장성 연안에 상륙할 가능성이 있다고 예보했다. 신화연합뉴스

27일 중국 관영 글로벌타임스에 따르면 전날 국가기상센터는 태풍 사우델의 영향으로 사흘간 윈난·구이저우·광시·광둥·푸젠·저장·장시 등 중국 남동부 지역에 폭우가 내릴 것이라고 예보했다. 특히 저장성 남동부와 푸젠성 북동부에는 누적 강수량 200∼400㎜, 일부 지역에는 500㎜가 넘는 비가 쏟아질 가능성이 있다고 국가기상센터는 전망했다.

푸젠성 당국은 사우델이 27일 밤부터 28일 오전 사이 푸젠성 롄장과 저장성 샹산 사이 해안에 상륙할 것으로 보고 관광지와 해상 교통·작업시설에 대한 선제적 통제를 시작했다.

푸젠성 정부에 따르면 지난 25일 기준 성내 A급 관광지 약 180곳이 이미 문을 닫았다. 현지 해사당국은 연안 여객선 항로 22개를 중단하고 여객선 44척의 운항을 멈췄다. 해상 건설사업 41곳의 작업도 중단됐으며 건설선박 116척이 대피했다. 예인과 선박 시험운항, 해양과학 연구, 해상풍력 발전시설 유지·보수 작업 등도 중단됐다.

푸저우시 롄장현에서는 피항 대상 선박 1만887척과 어선 368척이 모두 항구로 돌아왔으며, 연안 양식 뗏목과 심해 양식시설에서 일하던 작업자 1350명도 육지로대피했다.

현지 당국은 도심 침수 위험지역 34곳을 점검하고 빗물 배수구 5천500여곳을 정비하는 한편 폭우에 대비해 인력과 배수설비를 사전 배치했다.

철도당국도 사우델의 예상 진로와 강수 전망에 따라 장강삼각주 일대를 운행하는 일부 열차의 운행을 일시 중단하기로 했다. 특히 저장성을 지나는 일부 철도편은 이날부터 29일까지 운행하지 않을 방침이다.

베이징일보에 따르면 앞서 태풍 개나리와 나라에 이어 사우델 상륙이 예보되면서 올해 중국에 상륙하는 태풍은 모두 8개가 된다. 자오웨이 국가기상센터 주임은 “태풍이 잇따라 남동부와 남부 지역에 영향을 주고 있다”며 “강수 영향이 중첩되는 것과 이후 내륙지역에 미칠 영향에 특히 경계해야 한다”고 말했다.

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