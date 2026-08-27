한은, 올해 성장 전망 2.6→3.3% 상향…5년 만에 최고

한국은행이 올해 한국 경제 성장률 전망치를 기존 2.6%에서 3.3%로 상향 조정했다.

한은은 27일 발표한 수정 경제전망을 통해 올해 실질 국내총생산(GDP) 성장률 전망치를 3.3%로 제시했다.

신현송 한국은행 총재가 27일 오전 서울 중구 한국은행에서 열린 금융통화위원회 회의에서 의사봉을 두드리고 있다.

이는 정부 전망치인 3.0%를 웃도는 수준으로, 2021년(4.7%) 이후 5년 만에 가장 높다.

지난 5월 전망치에서 석 달 만에 0.7%포인트(p) 높였는데, 이는 2021년 5월 3.0%에서 4.0%로 1.0%p 올린 이래 5년 만에 가장 큰 폭이다.

반도체 수출 호조로 1분기에 이어 2분기에도 GDP 성장률이 0.6%(전 분기 대비)로 전망치(0.2%)를 크게 상회한 점을 고려한 것으로 보인다.

한은은 올해 연간 성장률 전망치를 2024년 11월 1.8%로 처음 제시한 뒤 지난해 5월 1.6%로 낮췄다가 지난해 11월 1.8%, 올해 2월 2.0% 등으로 눈높이를 올려잡았다.

이후 올해 5월 1분기 GDP 실적을 반영해 2.6%로 크게 올려잡은 데 이어 이번에도 전망치를 대폭 상향 조정했다.

이번 한은 전망치는 한국개발연구원(KDI·3.2%)보다 소폭 높고, 무디스(3.5%)·모건스탠리(3.4%) 등 해외 기관보다는 낮다.

주요 투자은행(IB) 8곳의 지난달 말 평균 전망치인 3.2%보다도 높은 수준이다.

지난 7월 경제협력개발기구(OECD)가 제시한 2.6%나 국제통화기금(IMF)과 아시아개발은행(ADB)의 2.6%보다도 높다.

한은이 올해 전망치를 상향 조정한 것은 중동 전쟁 불확실성에도 불구하고 반도체 수출 호조로 인한 강한 성장세가 지속되고 있다고 판단으로 보인다.

재정경제부는 지난 14일 '최근 경제동향'(그린북)에서 "최근 우리 경제는 수출이 큰 폭 증가하고 소비 등 내수가 개선세를 보이는 등 경기회복 흐름이 강화되는 모습"이라고 진단했다.

국내외 주요 기관들도 한국 성장 눈높이를 계속 높여왔다.

KDI는 지난 19일 '8월 수정 경제전망'에서 올해 성장률 전망치를 기존 2.5%에서 3.2%로 올렸다. 이 기관은 앞서 올해 5월에도 전망치를 1.9%에서 2.5%로 올려 잡았다.

주요 IB 8곳이 제시한 올해 성장률 전망치도 지난 4월(2.4%)부터 넉 달 연속 상향 조정돼 지난 달 말 기준 3.2%까지 올랐다.

한은은 내년 성장률 전망치는 지난 5월 전망치인 2.1%에서 2.9%로 0.8%p 상향 조정했다.

한은은 내년 성장률 전망치를 작년 11월 1.9%로 처음 제시한 뒤 지난 2월 1.8%로 낮췄다가 5월부터 올렸다.

반도체 사이클이 내년까지 강하게 지속되며 성장률을 끌어올릴 것이라는 판단이 반영된 것으로 보인다.

올해와 내년 소비자물가상승률 전망치는 각각 2.7%, 2.3%로 기존 전망을 유지했다.

<연합>

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