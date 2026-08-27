“비틀스가 온 줄”…MLB, BTS 뷔 시구 1주년 기념 영상 공개

그룹 방탄소년단(BTS) 멤버 뷔의 미국 메이저리그(MLB) LA 다저스 시구 1주년을 맞아 MLB가 당시 영상을 다시 공개했다.

MLB는 26일(한국시간) 공식 계정을 통해 뷔의 첫 시구 1주년을 기념하는 게시물을 올렸다. 지난해 8월 25일(현지시간) 뷔가 LA 다저스와 신시내티 레즈의 경기에서 시구한 지 1년이 된 것을 기념해 당시 영상을 다시 공개한 것이다. MLB는 기존 영상뿐 아니라 다른 각도에서 촬영한 장면도 함께 선보였다.

그룹 방탄소년단(BTS)의 뷔. LA 다저스

뷔는 당시 등번호 7번이 새겨진 다저스 유니폼을 입고 마운드에 올랐다. 일본인 투수 야마모토 요시노부가 포수 역할을 맡았고, 뷔는 왼손으로 공을 던져 스트라이크를 기록했다. 시구에 앞서 뷔가 마이크를 들고 “다저스 야구를 시작할 시간”아라고 외치는 장면도 공개됐다.

특히 당시 현장 분위기를 전한 중계진의 발언이 다시 화제가 됐다. MLB가 1주년을 맞아 소개한 영상에서 스포츠 중계진 브라이언 기젠슐래그는 당시를 회상하며 “우리는 우리가 무엇을 보고 있는지 전혀 몰랐다. 하지만 뷔를 향한 관중의 반응은 마치 비틀스가 바로 뒤에 있는 것처럼 들렸다”고 말했다.

또 다른 중계진인 커스틴 왓슨은 관중의 함성을 두고 “여기서 들어본 함성 중 가장 컸다”고 말했다. 중계진은 뷔를 “부인할 수 없는 슈퍼스타”라고 소개하며 “뷔는 글로벌 스타다. 그의 시구 소식이 알려지자마자 티켓 판매가 폭발적으로 늘었다”고 설명했다.

당시 뷔는 시구 외에도 오타니 쇼헤이와 만나 포옹하고, 야마모토와 인사를 나누는 등 경기 전부터 현지 팬들의 관심을 받았다. AP통신은 뷔가 야마모토에게 스트라이크를 던지자 경기장을 찾은 BTS 팬들이 환호했다고 보도했다.

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