임현식, 7~8kg 빠진 이유 밝혔다…“6개월 검사·치료, 스텐트 시술까지”

MBN ‘김주하의 데이앤나잇’ 화면 캡처

배우 임현식이 한동안 자신을 따라다녔던 건강 이상설에 대해 직접 입을 연다. 지난해 급격하게 체중이 줄었던 이유부터 수개월간 이어진 검사와 치료 과정, 현재 건강 상태까지 솔직하게 털어놓는다.

오는 29일 방송되는 MBN ‘김주하의 데이앤나잇’ 40회에는 임현식과 황석정이 출연해 건강과 가족에 관한 이야기를 전한다.

이날 임현식은 지난해 여름 무렵 몸에서 심상치 않은 신호를 느꼈다고 밝힌다. 복통을 비롯해 여러 이상 증세가 나타나 딸들과 함께 병원을 찾았고, 검사를 받은 뒤 치료를 시작했다고 설명한다.

임현식은 당시 자신의 상태를 두고 “소화불량, 쓸개 불량, 피 돌림 불량, 기타 등등 불량”이라고 특유의 유쾌한 표현으로 설명한다.

하지만 실제 상황은 가볍지 않았다. 임현식은 결국 스텐트 시술까지 받았다고 밝혀 주변을 놀라게 한다.

치료 과정도 짧지 않았다. 임현식은 “6개월 정도 검사와 치료를 받았다”며 당시 몸무게가 7~8kg가량 빠졌다고 털어놓는다.

이어 “빠른 회복이 힘든 나이”라며 예전처럼 빠르게 몸을 회복하기는 쉽지 않았다고 전한다.

그러면서 “요즘에는 좀 괜찮아졌다. 컨디션이 괜찮은 것 같다”고 근황을 전한다.

낮잠을 통해 컨디션을 관리하고 있다는 이야기도 덧붙였다. 임현식은 “낮에 30분에서 1시간가량 자라고 해서 낮잠을 잔다. 마음껏 잔다”고 너스레를 떨어 특유의 입담을 보여준다.

이날 방송에서는 임현식의 건강 이야기와 함께 황석정의 굴곡진 가족사도 공개된다.

황석정은 어린 시절부터 40대 초반까지 어머니와 제대로 대화를 나누지 못했다고 고백한다. 가난한 환경 속에서도 음악을 향한 꿈을 품었던 어머니가 유학 기회를 얻고도 결국 꿈을 이루지 못했던 사연을 비롯해 가족에게 쌓였던 상처를 털어놓는다.

아버지의 삶 역시 순탄치 않았다고 밝혔다. 황석정은 아버지가 인민군 소년병으로 전쟁을 겪었으며 남쪽으로 내려온 뒤 고향으로 돌아가지 못했다고 전한다. 이후 악사로 생활했지만 안정적으로 가족의 생계를 책임지기는 어려웠다고 회상한다.

결국 생계를 책임지게 된 어머니의 분노가 가족에게 향했고, 황석정 역시 어린 시절 깊은 상처를 받았다고 고백한다.

황석정은 “세 살 때부터 엄마만 보면 경기를 했다고 한다. 사랑받고 싶었던 욕구가 있었는데 채워지지 않았다”며 “40대 초반까지 엄마랑 말 한마디도 안 해봤다”고 털어놓는다.

그러나 현재 두 사람의 관계는 크게 달라졌다. 허리 수술을 받은 어머니의 병원비 문제를 계기로 황석정이 어머니를 자신의 곁으로 모셨고, 이후 오랫동안 쌓였던 감정을 풀기 위해 끊임없이 대화를 나눴다고 한다.

황석정은 이제 어머니와 친구처럼 지내고 있다며, 어머니 역시 “우리한테 기적이 일어났다”고 말했다고 전한다.

한편 임현식과 황석정의 이야기가 공개되는 MBN ‘김주하의 데이앤나잇’은 오는 29일 오후 9시 40분 방송된다.

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